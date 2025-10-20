The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.10.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.10.2025
.
ISIN Name
US3724462037 GENPREX INC. DL-,0001
US9234511080 VERITEX HLDGS INC. DL-,01
XS2222027364 BK EAST ASIA 20/UND FLR
XS2237982769 NAT.B GREECE 20/26 FLR
