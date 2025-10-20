Snorter Bot Token nur noch für 7 Tage im Presale: Letzte Chance auf 2.260x!

Das Team von Snorter Bot Token hat nun offizielle die Endphase des Fundraisings angekündigt und so haben Interessierte fortan nur noch weniger als 7 Tage Zeit, um an dem ICO teilzunehmen. Genau genommen wird das Zeitfenster am 27. Oktober um 16 Uhr geschlossen, was die letzte Gelegenheit vor der Markteinführung darstellt.

Während sich der Countdown seinem Ende nähert, nehmen das FOMO der Investoren und das Verkaufstempo aufgrund des großen Wertversprechens weiter zu. Somit konnte das Projekt allein über das Wochenende mehr als 300.000 USD hinzugewinnen, sodass es mittlerweile auf mehr als 5,30 Mio. USD kommt.

Langsam beginnen immer mehr zu begreifen, dass der Snorter Bot Token zwar die DNA eines Memecoins hat, jedoch mit der Nützlichkeit einer Infrastruktur mit einer vollwertigen Handelsplattform. So handelt es sich um einen auf der Solana-Chain operierenden Trading-Bot, welcher sich über den Telegram-Messenger verwenden lässt und die Marktführer übertreffen soll.

Zuletzt haben es ein paar Coins mit einem wesentlich geringeren Nutzen aus dem Binance-Ökosystem geschafft, innerhalb von nur drei Tagen einen Anstieg von 2.260x zu erzielen. Daher bleibt es spannend zu beobachten, welches Potenzial in dem deutlich nützlicheren Snorter Bot Token mit seiner Technologie und Reichweite steckt.

Der SNORT-Coins wird zum aktuellen Zeitpunkt für einen Preis in Höhe von 0,1083 USD angeboten, welches auch der spätere Markteinführungspreis sein wird. Somit können sich Anleger nur noch für kurze Zeit vor den impulsiven Anstiegen positionieren.

Memecoin-Saison wurde auf einer anderen Blockchain eingeleitet

Manche Kryptoinvestoren haben geäußert, dass es schon das Ende der Memecoin-Saison sei. Allerdings haben sie möglicherweise noch nichts von dem Trader ???? (Binance Life) gehört. Denn seine Adresse hat laut Berichten einen Gewinn in Höhe von 2.260x erzielt, was einer der Größten in diesem Jahr war.

Erst kürzlich haben die auf der Binance Smart Chain gestarteten Memecoins eine große Aufmerksamkeit erhalten, nachdem der ehemalige Binance-Geschäftsführer Changpeng Zhao für eine Überraschungsrally gesorgt hatte. In diesem Zusammenhang sind viele Coins in die Höhe geschossen.

Auch ???? befand sich unter ihnen. Wie der Krypto-Datenaggregator Lookonchain offenbarte, hat ein Trader in diesem Umfeld in nur 3 Tagen einen Betrag von 3.500 USD in 7,9 Mio. USD verwandelt, da der Coin schnell explodierte.

Ein Händler mit dieser Wallet-Adresse 0xd0a20458D96A1aB3F1F43e7270185546aa760dBf konnte sich schon früh in dem Coin positionieren und 19,8 Mio. Token erwerben, als das Projekt noch mit niedrigen 100.000 USD bewertet wurde.

Nach seinem ersten Verkauf hat er bereits einen Gewinn in Höhe von 1,3 Mio. USD erzielt. Auch jetzt hält er noch immer 18,5 Mio. ???? für umgerechnet 3,4 Mio. USD. Somit konnte er wieder einmal eine lebensverändernde Rendite erzielen.

Binance Life war jedoch nicht der einzige Coin mit einer solchen Entwicklung. Ebenfalls in die Höhe getrieben wurden unter anderem Paul (PAUL) und BNB SZN, was zeigt, dass noch immer Memecoin-Saison ist. Insbesondere in einem so bullischen Marktumfeld dürften sie von den Investoren wieder verstärkt gekauft werden.

Der nächste Memecoin-Zyklus könnte sogar noch viel erfolgreicher werden. Denn mittlerweile ist eine neue Generation von Memetoken erschienen, welche sich durch einen Nutzen auszeichnet, wie auch der Snorter Bot Token, der sein originelles und passendes Memecoin-Maskottchen mit einem wertvollen Nutzen kombiniert.

Im Unterschied zu den zahllosen Hunde-Memecoins stellt das Erdferkel von Snorter eine erfreuliche und lustige Abwechslung dar. Dahinter steht jedoch ein besonders leistungsstarker Telegram-Trading-Bot, der auf der Solana-Chain deponiert wurde, um die Breakout-Coins auf Blockchains wie Solana, Binance und Ethereum vor den anderen aufzuspüren.

Die Memecoin-Saison ist somit noch nicht vorbei. Stattdessen fand wieder einmal ein Wechsel auf ein anderes Netzwerk statt, wobei der Snorter Bot mit seiner Multichain-Fähigkeit exzellente Dienste leisten kann, da er sich im Unterschied zu anderen flexibel einsetzen lässt. Deshalb könnte bald auch der eigene SNORT-Coin explodieren.

Snorter Bot soll das Krypto-Trading neu definieren

Zurückzuführen sind das große Interesse und die hohen Finanzierungsmittel auf das, was der Telegram-Trading-Bot für die Kryptoindustrie bedeutet. Denn der neuartige Handelsroboter wurde entwickelt, um es mit den Größen des Sektors wie Banana Gun, Maestro und Trojan aufzunehmen. Zudem verfügt er über einzigartige Eigenschaften, die keiner nachahmen kann.

Der Snorter Bot basiert auf der Solana-Blockchains, was ihm gegenüber Ethereum-basierten Bots wie Banana Gun und Maestro verschiedene Vorteile gewährt. Denn auch mit einer Multichain-Funktionalität können sie mit Hinblick auf die Geschwindigkeit und die Kosteneffizienz nicht mithalten.

Im Unterschied zu Trojan zeichnet sich der Snort Bot durch seine hohe Interoperabilität mit anderen Blockchains aus. Somit kann er bereits Memecoins wie ???? jagen, bevor sie überhaupt auf dem Radar von anderen Anlegern erscheinen.

Das Analysesystem von Snorter scannt unterschiedliche On-Chain-Datenpunkte wie die Transaktionswarteschlangen, Validator-Feeds und Liquiditätspools, um somit die neuen Listungen, Liquiditätsanstiege und mehr in dem Moment aufzuzeigen, in welchem sie sich erstmalig zu zeigen beginnen.

Alle Daten unterlaufen ein mehrschichtiges Filterverfahren, welches die Nutzer vor unter anderem Rug Pulls, Honeypots und flachen Pools schützen soll. Somit können sie sich auf die Chancen konzentrieren, welche es wert sind. Ebenso werden auf diese Weise Verluste durch schlechte Coins verringert, während das Kapital mit den chancenreichen Ideen höhere Gewinne erzielen kann.

Außerdem profitieren die Nutzer des Snorter Bots von den niedrigsten Handelsgebühren unter den Krypto-Trading-Bots. Denn für die SNORT-Tokeninhaber liegen diese bei gerade einmal nur 0,85 %. Ebenso erhalten die Hodler erweiterte Funktionen wie das Copy-Trading, bei welchem sie automatisch den profitabelsten Wallets der Kryptoindustrie folgen.

Der Snorter Bot vereint die Memecoin-DNA mit einer institutionellen Mechanik, bei welcher der SNORT-Coin die Nützlichkeit und das Aufwärtspotenzial fördert.

Kann auch SNORT um 2.260x steigen?

Angesichts der Anstiege von anderen Memecoins wie ???? kann man sich nun die Frage stellen, ob auch der SNORT-Coin ein ähnliches Steigerungspotenzial wie seine 2.260x bietet. Die Anzeichen für überdurchschnittliche Gewinne sind zumindest zahlreich.

So konnte Snorter mit seinem Vorverkauf 5,3 Mio. USD erzielen, während Banana Gun damals nur 1,2 Mio. USD schaffte. Deshalb verfügt das Snorter-Team auch über deutlich mehr Mittel für die Entwicklung des Trading-Ökosystems. Daher können noch besser optimierte Tools eingeführt und das Ökosystem stärker skaliert werden.

Bemerkenswert ist auch der Ausbau der Reichweite von Snorter. Denn zahlreiche beliebte Krypto-Medien wie CoinCentral und The Cryptonomist haben den SNORT-Coin bereits näher unter die Lupe genommen und zu einer der besten Investmentideen gezählt.

Aber auch viel beachtete Influencer wie Nazza Crypto, KIFS Crypto und Borch Crypto haben Snorter ins Visier genommen, wobei Letzterer sogar nach der Markteinführung von einem Steigerungspotenzial von 100x ausgeht.

In eine ähnliche Richtung deuten die Fundamentaldaten von Snorter Bot Token hin. Denn er bietet einen echten Nutzen, weil er die Gebühren reduziert, Staking-Belohnungen vergütet und zusätzliche Funktionen wie das Copy-Trading freischaltet.

Ob der SNORT-Coin ebenfalls um 2.260x steigt, muss sich noch zeigen. Allerdings steht fest, dass die lebensverändernden Gewinne meist mit einem sehr frühen Einstieg in die neusten Kryptowährungen erzielt werden. Genau dies ist nun auch bei dem SNORT-Token der Fall.

Nur noch 1 Woche für den Presale von Snorter Bot Token

Sobald der Countdown des Presales von Snorter abgelaufen ist, wird es keine Chance mehr für das Vorverkaufsangebot geben. Denn dann befindet sich der Moonshot bereits auf seinem Weg.

Teilnehmen an dem Vorverkauf können Sie über die offizielle Website von Snorter Bot Token. Auf dieser werden die Kryptowährungen SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und Bankkarten akzeptiert, nachdem Sie eine Wallet mit dieser verbunden haben.

Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre neu gekauften SNORT-Coins in den Staking-Pool einzahlen, der seinen Anlegern dynamische Zinsen in Höhe von aktuell 103 % pro Jahr vergütet. Dieser Mechanismus kann auch den Verkaufsdruck minimieren, was sich förderlich auf den Kurs auswirkt.

Das Team von Snorter empfiehlt für die Teilnahme an dem Presale die Best Wallet, welche einige spezielle Vorteile wie Vorverkäufe, einfachere Verfolgung und mehr bietet. Diese lässt sich über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Snorter auf X und Instagram an, wo Sie früh von den neuesten Entwicklungen erfahren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.