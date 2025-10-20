Bitcoin könnte in 9 Tagen steigen, während schnellste BTC-L2 in 2 Tagen 300.000 $ erzielt

Obwohl Bitcoin am Freitag noch bis auf ein Tief von 104.000 USD gefallen ist, hat der Vorverkauf der schnellsten Bitcoin-Layer-2 Bitcoin Hyper über das Wochenende weitere 300.000 USD eingenommen. Somit kommt das Projekt mittlerweile auf eine Finanzierungssumme in Höhe von 24,3 Mio. USD.

An diesem Dienstag hat die Fed zudem eine Diskussion zum Thema "Zahlungssystem" geplant, welche auch die Bereiche Kryptowährungen und digitale Assets umfassen wird. Dies könnte ein weiterer Katalysator sein, welcher den Bullenmarkt wieder antreibt und Bitcoin aus dem aktuellen Bereich von 111.000 USD befreien könnte.

Jedoch dürfte sich vermutlich nichts so transformativ für BTC erweisen wie die Steigerung der langfristigen Nachfrage, indem seine Nützlichkeit von einem Wertspeicher auf eine konkrete Anwendbarkeit expandiert wird. Genau dies ist die Mission von Bitcoin Hyper.

Das Projekt nutzt für seine erste Hochleistungsskalierungslösung für Bitcoin die Solana Virtual Machine (SVM), um auf diese Weise Tausende Transaktionen pro Sekunde abzuwickeln und Sektoren die DeFi, Gaming und andere echte Anwendungsfälle abzudecken.

Sobald die neue Skalierungslösung gelauncht wurde, kann Bitcoin nicht nur Werte speichern, sondern eine neue Rolle in dApps und mehr übernehmen, welche von der hervorragenden Skalierbarkeit der Solana-Chain profitieren.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird der HYPER-Coin über den Vorverkauf für einen Preis in Höhe von 0,013145 USD angeboten. Dafür verbleiben laut der Website allerdings nur noch weniger als 24 Stunden, weshalb sich Interessierte beeilen sollten.

Fed Bemühungen mit führenden Kryptoakteuren geben optimistischen Ausblick

Am 21. Oktober wird die Federal Reserve eine Konferenz abhalten, welche live auf YouTube verfolgbar ist und sich mit Zahlungssystemen befasst. Schon jetzt hat das Event eine große Aufmerksamkeit erregt, da es die erste Veranstaltung der US-Notenbank ist, bei welchem so offen über das Thema diskutiert wird.

Unter anderem steht auf dem Veranstaltungsplan eine Sitzung mit dem Titel "Eine Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen und dem Ökosystem digitaler Vermögenswerte schlagen", an welcher Sergey Nazarov von Chainlink, Michael Shaulov von Fireblocks und Jackie Rese von Lead Bank teilnehmen.

Ebenfalls geplant sind Themen wie Stablecoins, KI im Zahlungsverkehr und tokenisierte Produkte, zu denen sich unter anderem Mitarbeiter von Coinbase, Circle, BlackRock und Ark Invest äußern werden.

Viele schätzen das neue Engagement der Zentralbank gegenüber Kryptowährungen als Gamechanger ein. Daher ist es auch möglich, dass sich die Preise der digitalen Assets schnell wieder erholen, nachdem das Sentiment zuletzt noch von dem Flashcrash am 10. Oktober angeschlagen wurde.

Denn es handelt sich bei dem Oktober historisch um einen der besten Monate in der Geschichte von Bitcoin. Deswegen schauen die Analysten nun auch genau, ob es die ersten Anzeichen einer Besserung gibt.

Die Polymarket-Nutzer rechnen nur mit einem geringen Verlustpotenzial, da die meisten von einem Bitcoin-Preis über 102.000 USD ausgehen. Manche erwarten sogar, dass er es am Dienstag schon wieder über die Marke von 110.000 USD schafft.

Ebenso optimistisch verbleiben viele Krypto-Experten wie Tom Lee von Fundstrat und Arthur Hayes, der Mitbegründer von BitMEX. Denn beide gehen davon aus, dass Bitcoin noch in den nächsten zwei Monaten auf einen Preis von 250.000 USD steigt, da bereits die dafür notwendigen Katalysatoren gegeben sind.

Allerdings ist vermutlich keiner größer als Bitcoin Hyper, welcher für eine neue Nachfrage und Nützlichkeit für die Kryptowährung mit der größten Marktkapitalisierung sorgen will, welche sich sinnvoll innerhalb des Ökosystems nutzen lässt.

Skalierbares Ökosystem mit Nutzen für Bitcoin, ohne Verlust der Sicherheit

Dank des neuartigen Ökosystems von Bitcoin Hyper soll sich BTC in unterschiedlichsten Sektoren wie DeFi, Gaming, Memecoins, Tokenisierung, KI und so weiter nutzen lassen. Somit wird Bitcoin also nicht mehr nur auf seine Rolle als Wertspeicher beschränkt.

Damit dies möglich wird, erschafft das Team von Bitcoin Hyper eine Umgebung, welche mit den bestehenden Tools von Solana kompatibel ist. Daher müssen die Entwickler nicht extra umlernen und können stattdessen mit den vertrauen Rust-basierten SDKs arbeiten sowie das Anchor-Framework und die Solana-APIs nutzen.

Somit lassen sich Hochleistungsanwendungen bereitstellen, welche von der Effizienz von Solana profitieren, während sie gleichzeitig die Liquidität von Bitcoin ausschöpfen.

BTC lässt sich durch die neue Skalierungslösung nahtlos in den verschiedenen Anwendungen nutzen, während die Anwender von einer hohen Geschwindigkeit und Gebühren eines Bruchteils normaler Transaktionen profitieren.

Ein großer Vorteil ist dabei, dass die höhere Geschwindigkeit nicht auf Kosten der Sicherheit geht. Denn jeder Bitcoin wird durch echte BTC abgesichert, was über die kanonische Brücke geschieht, welche eine gewrappte Version der Kryptowährung erstellt, die jederzeit wieder umgewandelt werden kann, um die ursprünglichen BTC zurückzuerhalten.

Dieses technologische Design von Bitcoin Hyper sorgt dafür, dass BTC in einer Geschwindigkeit auf Solana-Niveau und einer Sicherheit der Basisschicht von Bitcoin genutzt werden kann. Auf diese Weise soll die Funktionsweise von BTC in der digitalen Wirtschaft neu definiert werden.

Diesen Nutzen erfüllt der HYPER-Coin der Bitcoin-Layer-2

Bitcoin stellt innerhalb des Ökosystems die Hauptwährung dar. Im Unterschied dazu wird der HYPER-Token von allen Netzwerkteilnehmern für die Gebühren benötigt und treibt das Netzwerk an. Deshalb haben die Investoren auch über das Wochenende mehr als 300.000 USD in das Projekt investiert.

Darüber hinaus wird die native Kryptowährung für das Staking und die Governance verwendet, während sie eine Beteiligung an dem Projekt gewährt. Die Investoren sehen ihn ihr nicht nur die nützlichen Features, sondern eine indirekte Beteiligung an Bitcoin selbst.

Mit einer niedrigen Bewertung bietet HYPER eine Möglichkeit, sich an der Infrastruktur zu beteiligen, welche die Nachfrage nach Bitcoin selbst antreiben kann. Ähnlich wie BTC damals ein überdurchschnittliches Steigerungspotenzial bot, erwarten es nun viele auch bei diesem.

Der HYPER-Coin spiegelt auch die hybride Architektur des Netzwerkes wider, das er antreibt. So arbeitet er innerhalb der SVM und bleibt über die kanonische Brücke mit Bitcoin verbunden. Somit wird eine hohe Geschwindigkeit mit der Bitcoin-Sicherheit kombiniert.

Mit Steigerung der Reichweite und Akzeptanz dürften auch Börsennotierungen folgen, weshalb die Investoren nicht nur für Bitcoin selbst eine höhere Sichtbarkeit und Nachfrage erwarten, sondern ebenso für den HYPER-Token, der das Netzwerk antreibt.

Nur noch 24 Stunden für aktuelle Vorverkaufsrunde von Bitcoin Hyper

Interessierte können laut dem Countdown der Website von Bitcoin Hyper nur noch für die nächsten 24 Stunden den HYPER-Coin für einen Preis in Höhe von 0,013145 USD erwerben. Öffnen Sie dafür die Website des Projektes und zahlen anschließend mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder Bankkarte.

Zur Steigerung Ihres Bestandes können Sie Ihre Token auch schon in dem Staking-Pool einsetzen, um eine jährliche Rendite von dynamischen 49 % zu erhalten.

Für die Teilnahme an dem Vorverkauf wird die Best Wallet empfohlen, die zu den besten digitalen Geldbörsen zählt. In dieser ist der Presale auch direkt über "Upcoming Tokens" zu finden, während sich die Coins leichter kaufen, überwachen und beanspruchen lassen.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Bitcoin Hyper auf Telegram und X an, damit Sie früh über die neuesten Entwicklungen des Projektes erfahren.

