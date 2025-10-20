DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.340 Punkte

DOW JONES--Nachbörslich baute der DAX die Gewinne dank günstiger Vorlagen von Wall Street weiter aus. Auf Unternehmensseite blieb es ruhig.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.340 24.259 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.