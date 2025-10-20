20. Oktober 2025 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (FWB: C1Z) ("Century Lithium" oder "das Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass in der Lithium-Extraktionsanlage ("Demonstrationsanlage") des Unternehmens in Amargosa Valley, Nevada, USA, erstmals Lithiumhydroxid aus Lithiumkarbonat hergestellt wurde, das aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Angel Island in der Nähe von Silver Peak, Nevada, stammt.

"Die von unserem Team hergestellten Lithiumhydroxidproben stellen einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar", sagte Bill Willoughby, President und CEO von Century Lithium. "Bis zu diesem Zeitpunkt konzentrierten sich die Bemühungen von Century darauf, Lithiumkarbonat als Endprodukt für Angel Island herzustellen. Mit der Herstellung von hochreinem Lithiumhydroxid zeigen wir, dass Angel Island ein weiteres wichtiges Lithiumprodukt für den heimischen Markt liefern kann."

Die Lithiumhydroxidproben wurden aus Lithiumkarbonat hergestellt, das aus der Lithium-Tonsteinlagerstätte auf Angel Island gewonnen und in der Demonstrationsanlage mit dem von Century Lithium zum Patent angemeldeten alkalischen Laugungs- und direkten Lithiumextraktionsverfahren ("DLE") behandelt wurde. Die Lithiumhydroxidproben wurden vor Ort in einem Chargenverfahren unter Verwendung einer herkömmlichen Kalkumwandlung mit Kalziumhydroxid hergestellt, um hochreines Lithiumhydroxid mit einer Reinheit von über 99,5 % zu erhalten.

Das Unternehmen verfolgt außerdem ein Verfahren zur direkten Lithiumumwandlung ("DLC"), um Lithiumhydroxid direkt aus Lithiumchloridlösung herzustellen. Ein solches Verfahren würde Lithiumkarbonat als Zwischenstufe umgehen, den Betrieb vereinfachen und den Energieverbrauch sowie die Betriebskosten senken.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach mobilen und stationären Energiespeichern ist das Projekt von Century Lithium auf Angel Island strategisch günstig positioniert, da die Vereinigten Staaten nach einer zuverlässigen heimischen Quelle für kritische Materialien suchen. Lithiumkarbonat ist ein wesentlicher Bestandteil von LFP-Batterien, während Lithiumhydroxid für NMC/NCA-Batterien mit hoher Energiedichte benötigt wird. Durch den Nachweis des Potenzials zur Herstellung beider Produkte könnte Angel Island möglicherweise in bedeutendem Maße zur Energieunabhängigkeit der USA und einer widerstandsfähigen Batterie-Lieferkette beitragen.

Qualifizierter Sachverständiger

Todd Fayram, MMSA-QP und Senior Vice President, Metallurgy bei Century Lithium, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Mitteilung geprüft.

Über CENTURY LITHIUM CORP.

Century Lithium Corp. ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Angel Island im Esmeralda County in Nevada konzentriert, das eine der größten sedimentären Lithiumlagerstätten in den Vereinigten Staaten beherbergt. Das Unternehmen bringt sein zum Patent angemeldetes Verfahren zur Chloridlaugung in Kombination mit der direkten Lithiumextraktion zur Anwendung, um aus dem lithiumführenden Tonstein im Projekt Angel Island in seiner Vorzeigeanlage im Amargosa Valley in Nevada Lithiumkarbonat-Produktproben in Batteriequalität herzustellen.

Angel Island ist eines der wenigen Lithiumprojekte im fortgeschrittenen Erschließungsstadium in den Vereinigten Staaten, wo ein End-to-End-Verfahren zur Herstellung von Lithiumkarbonat in Batteriequalität für den Wachstumsmarkt der Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zur Anwendung kommt. Angel Island befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase für einen dreistufigen Machbarkeitsplan, der über eine Minenlebensdauer von 40 Jahren ein Fördervolumen von durchschnittlich 34.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr vorsieht.

Century Lithium notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "LCE", an der OTCQX unter dem Kürzel "CYDVF" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "C1Z".

Mehr erfahren können Sie unter centurylithium.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", und ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder durch Aussagen über einen Ausblick identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf alle Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen sind, sowie auf Aussagen über unsere Überzeugungen, Absichten und Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen, Ergebnisse und Ereignisse, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen in Bezug auf die potenzielle Entwicklung und den Wert des Projekts und damit verbundene Vorteile, Aussagen in Bezug auf die erwartete Wirtschaftlichkeit des Projekts, wie z.B. Schätzungen der Lebensdauer der Mine, der Lithiumpreise, der Produktion und der Gewinnung, der Kapital- und Betriebskosten, des IRR, des NPV und des Cashflows, alle in der Machbarkeitsstudie in Bezug auf das Projekt dargelegten Prognosen, der Genehmigungsstatus des Projekts und die zukünftigen Entwicklungspläne des Unternehmens.

Diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt. Zu diesen Risiken gehören auch die unter der Überschrift "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in seinen anderen öffentlich zugänglichen Unterlagen, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com abgerufen werden können. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Daher wird den Lesern empfohlen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Darüber hinaus haben Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

