OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Trump:



Der an Geschmacklosigkeit nicht zu überbietende Video-Clip des Präsidenten beschreibt einen neuen Tiefpunkt im politischen Alltag der USA, der massiv von Trumps autoritärer Politik und seinen Entgleisungen geprägt ist. (.) Er ist kein Demokrat, sondern ein Despot, der gerne König wäre. Wie die einst stolze republikanische Partei so eine Demokratieverachtung erträgt, ist unbegreiflich. Die Demonstranten haben am Wochenende gezeigt, dass es in den USA Widerstand gibt. Dieser muss sichtbarer werden, damit der trumpsche Alptraum 2028 mit der nächsten Präsidentenwahl endet. Bis dahin gilt: Gott schütze Amerika (und den Rest der Welt)./yyzz/DP/mis