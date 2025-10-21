NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" über die Landtagswahlen 2026:

Merz' Aussage, die CDU wolle stärkste Kraft bei den Landtagswahlen bleiben, darf also getrost unter der Rubrik Wahlkampfrhetorik abgelegt werden. Stand heute kommt es anders - und die AfD wird in ein, zwei Ländern wohl die stärkste Fraktion stellen. Spätestens dann könnte die nächste Brandmauerdiskussion für die CDU nötig sein. Denn dann wird es um den Umgang mit der Linken gehen. Während CSU-Chef Markus Söder weiterhin gegen Linke und Grüne wettern kann, wohlwissend, beide Parteien in Bayern nicht für Mehrheiten zu benötigen, tut sich der CDU-Vorsitzende bei dieser Frage schwerer. Mit den Grünen koalieren Christdemokraten ohnehin schon in einigen Ländern, lautlos und erfolgreich./yyzz/DP/mis