DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel behauptet
DOW JONES--Mit minimalen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.42 Uhr 18,0 Punkte auf 24.459,0. In den Handel gegangen war er mit 24.448,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.471,0 und das Tagestief bei 24.439,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 237 Kontrakte.
