Dow Jones News
21.10.2025 06:33 Uhr
311 Leser
Artikel bewerten:
(1)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. Oktober 

=== 
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 3Q 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz September 
  08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe August 
*** 09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz von EZB, CEPR und BIZ 
*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2024 
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 
  11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 1,30-prozentiger grüner Bundesobligationen 
     mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 750 Mio EUR 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger grüner Bundesanleihen 
     mit Laufzeit Februar 2035 im Volumen von 750 Mio EUR 
*** 11:35 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei "World in Progress"-Event 
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q 
*** 12:00 EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung der 
     Foreign Policy Association 
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q 
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q 
  12:30 GB/BoE-Gouverneur, Bailey, Rede im Oberhaus des Parlaments 
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 NO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Klimakonferenz der Norges Bank 
  13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q 
  15:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Klimakonferenz 
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q 
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q 
  22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q 
 
***   - JP/Parlamentsabstimmung über Sanae Takaichi, Kandidatin für das 
     Amt der Premierministerin 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
