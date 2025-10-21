DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

OPEN-SKY-ABKOMMEN - Die Chefs von Lufthansa und Air France-KLM, Carsten Spohr und Benjamin Smith, beklagen einen zutiefst ungleichen Wettbewerb in der europäischen Luftfahrt. "Auf der Langstrecke haben wir in Europa einen weitgehend offenen Markt und viele unserer Konkurrenten Vorteile, die wir als EU-Fluggesellschaften nicht haben", sagte Smith in einem Doppelinterview mit Spohr in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und der französischen Wirtschaftszeitung Les Echos. Einige der außereuropäischen Airlines unterlägen nicht -denselben staatlichen Auflagen oder Abgaben und könnten hier "ungestört wachsen". Das stelle ein "großes Risiko" dar. Vor allem der Wettbewerb mit Qatar Airways ist den Chefs der größten und drittgrößten europäischen Airline-Holdings ein Dorn im Auge. "Die EU hat einer Fluggesellschaft aus Qatar ohne relevanten Heimatmarkt uneingeschränkten Zugang zu allen europäischen Märkten gewährt, was in der globalen Luftfahrt beispiellos ist und unsere zuvor beschriebene Situation erheblich verschärft", sagte Lufthansa-Chef Spohr. (FAZ)

HAUSHALT - Die Haushaltslage der Bundesregierung ist weniger angespannt als gedacht. Wie das Handelsblatt aus Schätzer- und Regierungskreisen erfuhr, dürfte die für Donnerstag erwartete Steuerschätzung bis 2029 um etwa 100 Milliarden Euro höher ausfallen als bei der vorigen Prognose des Arbeitskreises im Mai. Ein Grund dafür sind überraschend robuste Steuereinnahmen im bisherigen Verlauf des Jahres. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 00:11 ET (04:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.