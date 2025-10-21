Anzeige
21.10.2025 06:51 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit dem Rückenwind fester Kurse an der Wall Street geht es am Dienstag an den ostasiatischen Börsen weiter nach oben - vielfach auf neue Rekordniveaus. Allgemein stützt die Hoffnung auf einen ausbleibenden Handelskonflikt zwischen den USA und China, in Tokio zusätzlich, dass die LDP-Politikerin Sanae Takaichi nach ihrer erwarteten Ernennung zur neuen Premierministerin des Landes konjunkturelle Stimuli einleiten wird. US-Präsident Trump sagte, er erwarte, dass er auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in Südkorea ein "sehr starkes" und "faires" Handelsabkommen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping erreichen werde.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index nach seiner Hausse am Vortag um weitere 1,3 Prozent auf das neue Allzeithoch von 49.802 Punkten. In Hongkong legt der HSI um 1,07 Prozent zu, der Shanghai-Composite verbessert sich um 1,2 Prozent. In Seoul beträgt das Plus 0,8 Prozent, in Sydney ist der S&P/ASX mit einem Plus von 0,8 Prozent auf Kurs zu einem Rekordhoch.

Gesucht sind dort Bergbauaktien, nachdem die USA und Australien ein neues Abkommen über die Versorgung mit wichtigen Mineralien unterzeichnet hatten, das die Abhängigkeit von China verringern soll. BHP gewinnen 2,6 und Rio Tinto 1,7 Prozent. Cleanaway Waste Management verlieren dagegen 4,3 Prozent nach einer Gewinnwarnung.

Gesucht sind in der gesamten Region weiter Technologieaktien, allen voran solche aus dem Chipsektor. In Seeoul steigen SK Hynix und Samsung Electronics um je rund ein halbes Prozent, in Tokio Renesas um 3,7 Prozent, in Hongkong SMIC um 6,1 Prozent. Die Schwergewichte Alibaba und Tencent gewinnen 4,0 bzw. 2,0 Prozent. 

INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   9.099,80    +0,8%   +10,2%   08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    49.482,15    +0,6%   +19,3%   08:30 
Kospi (Seoul)       3.846,59    +0,8%   +60,3%   08:30 
Shanghai-Comp.      3.910,13    +1,2%   +14,6%   09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    26.278,36    +1,6%   +25,8%   10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Mo, 09:58 % YTD 
EUR/USD           1,1632    -0,1   1,1645   1,1660 +12,6% 
EUR/JPY           175,74     0,2   175,46   175,80 +7,7% 
EUR/GBP           0,8687     0,0   0,8685   0,8693 +5,0% 
GBP/USD           1,3390    -0,1   1,3409   1,3414 +7,3% 
USD/JPY           151,07     0,3   150,68   150,76 -4,3% 
USD/KRW          1.425,06     0,3  1.421,22  1.421,93 -3,6% 
USD/CNY           7,0991    -0,1   7,1036   7,1011 -1,5% 
USD/CNH           7,1194    -0,1   7,1230   7,1252 -2,8% 
USD/HKD           7,7672    -0,0   7,7680   7,7672 -0,0% 
AUD/USD           0,6501    -0,2   0,6516   0,6495 +4,9% 
NZD/USD           0,5727    -0,4   0,5748   0,5732 +2,3% 
BTC/USD         108.611,70    -1,8 110.601,75 111.194,65 +14,9% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD % YTD 
WTI/Nymex          56,86    57,02   -0,3%   -0,16 -19,9% 
Brent/ICE          60,84    61,01   -0,3%   -0,17 -18,0% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD % YTD 
Gold           4.344,51  4.356,41   -0,3%   -11,91 +62,0% 
Silber            51,90   52,341   -0,8%   -0,44 +79,8% 
Platin          1.400,12  1.410,38   -0,7%   -10,26 +57,7% 
Kupfer            5,05    5,04   +0,2%   +0,01 +22,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 00:15 ET (04:15 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
