MÄRKTE ASIEN/Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus

DOW JONES--Mit dem Rückenwind fester Kurse an der Wall Street geht es am Dienstag an den ostasiatischen Börsen weiter nach oben - vielfach auf neue Rekordniveaus. Allgemein stützt die Hoffnung auf einen ausbleibenden Handelskonflikt zwischen den USA und China, in Tokio zusätzlich, dass die LDP-Politikerin Sanae Takaichi nach ihrer erwarteten Ernennung zur neuen Premierministerin des Landes konjunkturelle Stimuli einleiten wird. US-Präsident Trump sagte, er erwarte, dass er auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in Südkorea ein "sehr starkes" und "faires" Handelsabkommen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping erreichen werde.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index nach seiner Hausse am Vortag um weitere 1,3 Prozent auf das neue Allzeithoch von 49.802 Punkten. In Hongkong legt der HSI um 1,07 Prozent zu, der Shanghai-Composite verbessert sich um 1,2 Prozent. In Seoul beträgt das Plus 0,8 Prozent, in Sydney ist der S&P/ASX mit einem Plus von 0,8 Prozent auf Kurs zu einem Rekordhoch.

Gesucht sind dort Bergbauaktien, nachdem die USA und Australien ein neues Abkommen über die Versorgung mit wichtigen Mineralien unterzeichnet hatten, das die Abhängigkeit von China verringern soll. BHP gewinnen 2,6 und Rio Tinto 1,7 Prozent. Cleanaway Waste Management verlieren dagegen 4,3 Prozent nach einer Gewinnwarnung.

Gesucht sind in der gesamten Region weiter Technologieaktien, allen voran solche aus dem Chipsektor. In Seeoul steigen SK Hynix und Samsung Electronics um je rund ein halbes Prozent, in Tokio Renesas um 3,7 Prozent, in Hongkong SMIC um 6,1 Prozent. Die Schwergewichte Alibaba und Tencent gewinnen 4,0 bzw. 2,0 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 9.099,80 +0,8% +10,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 49.482,15 +0,6% +19,3% 08:30 Kospi (Seoul) 3.846,59 +0,8% +60,3% 08:30 Shanghai-Comp. 3.910,13 +1,2% +14,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.278,36 +1,6% +25,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:58 % YTD EUR/USD 1,1632 -0,1 1,1645 1,1660 +12,6% EUR/JPY 175,74 0,2 175,46 175,80 +7,7% EUR/GBP 0,8687 0,0 0,8685 0,8693 +5,0% GBP/USD 1,3390 -0,1 1,3409 1,3414 +7,3% USD/JPY 151,07 0,3 150,68 150,76 -4,3% USD/KRW 1.425,06 0,3 1.421,22 1.421,93 -3,6% USD/CNY 7,0991 -0,1 7,1036 7,1011 -1,5% USD/CNH 7,1194 -0,1 7,1230 7,1252 -2,8% USD/HKD 7,7672 -0,0 7,7680 7,7672 -0,0% AUD/USD 0,6501 -0,2 0,6516 0,6495 +4,9% NZD/USD 0,5727 -0,4 0,5748 0,5732 +2,3% BTC/USD 108.611,70 -1,8 110.601,75 111.194,65 +14,9% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,86 57,02 -0,3% -0,16 -19,9% Brent/ICE 60,84 61,01 -0,3% -0,17 -18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.344,51 4.356,41 -0,3% -11,91 +62,0% Silber 51,90 52,341 -0,8% -0,44 +79,8% Platin 1.400,12 1.410,38 -0,7% -10,26 +57,7% Kupfer 5,05 5,04 +0,2% +0,01 +22,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

