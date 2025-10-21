Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Sonova baut KI-Führungsposition aus und lanciert Innovationen an der EUHA 2025



21.10.2025 / 07:00 CET/CEST





Group Media & Investor Release Stäfa (Schweiz), 21. Oktober 2025 - Sonova Holding AG (SWX: SOON) baut ihre Führungsrolle beim Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Hörversorgung weiter aus und lanciert Infinio Ultra Sphere sowie eine weiterentwickelte Infinio-Hörgerätereihe am Internationalen Kongress der Hörgeräteakustiker (EUHA) 2025. Mit dem Fokus auf Sprachverstehen im Lärm - mit deutlich verlängerter Batterielebensdauer - und erhöhter Benutzerfreundlichkeit dank eines innovativen Cerumen-Managementsystems geht Sonova weiterhin die wichtigsten Herausforderungen an, mit denen Hörgeräteträger und Hörgeräteakustiker gleichermassen konfrontiert sind. Hörgeräte-Revolution durch KI: Dedizierter Chip für Echtzeit-Hörintelligenz "Mit der Einführung von Sphere Infinio im vergangenen Jahr haben wir die Hörtechnologie neu definiert - mit dem branchenweit einzigen, speziell für die Sprachverständlichkeit im Lärm entwickelten KI-Chip", sagt Eric Bernard, CEO. "Unser Chip ist einzigartig, weil er wie ein Mensch zuhört - das ist nur möglich, weil seine Rechenleistung eine so immense Komplexität bewältigen kann. Unsere neuesten Produkte bauen auf dieser bahnbrechenden Innovation auf und zeigen einmal mehr, wie wir technologische Grenzen verschieben - immer mit den Bedürfnissen unserer Kunden und Nutzer im Mittelpunkt." Einzigartige KI-Technologie, die das Gehirn nachahmt Mit mehr als 4,5 Millionen neuronalen Verbindungen ahmt der von Sonova entwickelte DEEPSONICTM Chip nach, wie das menschliche Gehirn akustische Informationen verarbeitet. Diese neuronalen Verbindungen verhalten sich wie virtuelle Neuronen und wurden mit beispiellosen 22 Millionen Klangszenen trainiert, um Muster in Geräuschen zu erkennen - insbesondere bezogen auf menschliche Sprache. Diese Leistung wurde durch über zwanzig klinische Studien validiert, die in realen Umgebungen und in Zusammenarbeit mit führenden akademischen Einrichtungen durchgeführt wurden. "Unsere Hörgeräte reagieren nicht nur auf Geräusche, sie sind konzipiert und trainiert, um diese zu verstehen", erklärt Anders Rosengren, Group Vice President Research & Development. "Das ist in der Branche einzigartig und macht eine so aussergewöhnliche Sprachverständlichkeit möglich." Infinio Ultra - eine Klasse für sich in Leistung, Komfort und Benutzerfreundlichkeit Die neue Produktlinie Infinio Ultra baut auf den im letzten Jahr eingeführten Innovationen auf und bietet Trägern und Hörakustikern noch mehr Vorteile. Das gesamte Portfolio enthält wichtige patentierte Elemente und ist ein weiterer Beweis für die Innovationsführerschaft von Sonova (derzeit hat Sonova weltweit 1900 aktive Patente und Designrechte). Infinio Ultra bietet: Schnelle Anpassungsfähigkeit : Das aktualisierte Betriebssystem AutoSense OS 7.0 wurde mit 18-mal mehr Umgebungen trainiert und passt sich 24 % präziser an diese an, indem es Klangumgebungen automatisch erkennt.

Einfache und zuverlässige universelle Konnektivität: Die neue Ein-Schritt-Kopplung von Phonak-Geräten mit praktisch jedem Bluetooth®-Gerät, einschliesslich Smartphones und Tablets, macht die Einrichtung mühelos. Das System unterstützt acht Bluetooth®-Geräte mit zwei aktiven Verbindungen gleichzeitig.

Benutzerfreundlichkeit: Das neue, patentierte EasyGuard TM , ein bahnbrechendes Cerumen-Managementsystem, ist für zusätzlichen Schutz mechanisch mit einer akustisch transparenten Membran versiegelt, die sich leicht abwischen lässt. Das System wurde entwickelt, so dass Hörgeräteträger den Cerumenfilter nicht wechseln müssen, was weniger Aufwand sowie bis zu 38 % weniger Servicetermine 1 bedeutet.

Länger klare Sprache: Dank 30 % höherer Effizienz bietet Infinio Ultra Sphere seine Spheric Speech Clarity 2.0 jetzt mit ganztägiger Leistung bei einer einzigen Ladung*, selbst für aktive Benutzer in anspruchsvollen, lauten Umgebungen. Investoren und Analysten haben am 22. Oktober 2025 die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Sonova Präsentation am EUHA 2025-Kongress weiter zu informieren; die Folien stehen ab 13:30 Uhr MESZ unter www.sonova.com/de/investorenpraesentationen zur Verfügung. Infinio Ultra R und Infinio Ultra Sphere können ab dem 22. Oktober 2025 von lizenzierten Hörakustikern bestellt werden. Referenzen: 1 Basierend auf internen Daten von Phonak. Kontaktieren Sie bitte claims@sonova.com , wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind Die Bluetooth-Wortmarke® und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz. *bis zu 11 Stunden -Ende- Kontakte: Investor Relations Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

mediarelations@sonova.com Über Sonova Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz. Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,9 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 547 Mio. Die rund 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt. Sonova engagiert sich seit Langem für Innovation und wurde 2025 von der Zeitschrift Fortune auf Platz 12 der innovativsten Unternehmen Europas gewählt - aus einer Auswahl von 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com . Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich aus - aber nicht abschliessend - zukünftigen globalen Wirtschaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen Faktoren, die ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of Sonova have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under the applicable securities laws of any state of the United States of America, and may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act and in compliance with applicable state securities laws, or outside the United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.



