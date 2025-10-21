© Foto: Dall-EBarclays sieht KLA als klaren Gewinner im Halbleitermarkt und setzt auf starkes Wachstum dank boomender KI-Investitionen und geringer China-Abhängigkeit.Im Markt für Halbleiterausrüstung zeichnet sich laut der britischen Investmentbank Barclays ein klarer Gewinner ab: KLA Corporation. Das Institut hat die Aktie des US-amerikanischen Wafer-Fabrikationsausrüsters von Equal Weight auf Overweight hochgestuft und das Kursziel deutlich von 750 auf 1.200 US-Dollar angehoben - ein Pluspotenzial von rund 8 Prozent. Die Aktie von KLA hat im laufenden Jahr 2025 bereits eine beeindruckende Rallye mit einem Kursanstieg von 76 Prozent hingelegt. KLA als Top-Pick im KI-Zeitalter Barclays-Analyst Tom …Den vollständigen Artikel lesen ...
