Hätten Sie vor fünf Jahren damit gerechnet, dass der DAX 2025 bei 24.000 Punkten und der Nasdaq bei 25.000 Zählern notieren wird? Waren Sie von Gold bei fast 4.400 Dollar oder Bitcoin bei 115.000 Dollar überzeugt? Vermutlich eher nicht. Die All Asset Rally ist historisch. Doch gerade jetzt lohnt sich ein Blick auf weniger heiß gelaufene Aktien.Denn allmählich steigt die Nervosität unter den Marktteilnehmern. Gerade bei einigen stark gelaufenen Aktien gab es zuletzt immer wieder auch deutlichere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
