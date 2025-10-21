The following instruments on XETRA do have their first trading 21.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.10.2025
Aktien
1 CA02314W1068 Amazon.com Inc. CDR
2 LI1358444548 Cerdios SE
3 CA39536J1093 Greenlight Metals Inc.
4 CA57033N1006 Maritime Launch Services Inc.
5 CA76206L1058 Rheinmetall AG CDR
6 US8342122012 Solidion Technology Inc.
7 US3724463027 Genprex Inc.
Anleihen/ETF
1 AU3CB0319184 Banco Santander S.A.
2 AU3CB0253789 Barclays PLC
3 USQ3919KAN11 FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.
4 XS3190744907 IDS Financing PLC
5 US46647PFE16 JPMorgan Chase & Co.
6 AU3CB0327351 Lendlease Finance Ltd.
7 US46647PFD33 JPMorgan Chase & Co.
8 XS3214761473 Mondi Finance PLC
9 XS3184155441 BAJ Sukuk Tier 1 Ltd.
10 AT0000A3PGZ6 bank99 AG
11 XS3200137803 Gorenjska Banka d.d.
12 XS3189697793 IDS Financing PLC
13 XS3194941111 ION Platform Finance S.à r.l.
14 XS3194940147 ION Platform Finance S.à r.l.
15 BE6365823044 Manuchar Group
16 XS3195996494 Public Power Corporation S.A.
17 FI4000592290 Relais Group Oyj
18 XS3208013030 SBAB Bank AB
19 XS3179720167 The Bidvest Group (UK) PLC
20 XS3190527120 Vakif Katilim Sukuk Ltd.
21 XS3201936724 Viridium Group S.a.r.l.
22 IE000H7PE775 Amundi Core MSCI World UCITS ETF
23 IE0004X8KUG5 First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF
