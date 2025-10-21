Landshut (ots) -Mit der neuen Kampagne "So? Oder Pro!", die am 21. Oktober startet, bringt die Multi-Benefit-Plattform Probonio die Themen Mitarbeiter-Benefits, Wertschätzung und moderne Arbeitskultur dorthin, wo diese selten vorkommen - ins Rampenlicht der Unterhaltung. In der Hauptrolle: Christoph Maria Herbst in seiner Paraderolle als "Bernd Stromberg".Wer kennt sie nicht? Den Tischkicker im Pausenraum, kostenlosen Kaffee und Wasserspender auf dem Flur, so sehen "Mitarbeiter-Benefits" immer noch in vielen Unternehmen aus. Hinter den Klischees verbirgt sich jedoch eine ernsthafte Herausforderung: Wie können Arbeitgeber Wertschätzung jenseits des berühmten Obstkorbs zeigen?Einfache Umsetzung echter Benefits: Probonio zeigt mit Stromberg, wie es gehtIn lustigen Clips (https://www.youtube.com/shorts/9z6iP0vB968) und in gewohnter Manier präsentiert Stromberg (https://youtube.com/shorts/21kUyiN9hlM?feature=share), was Probonio zu bieten hat: diverse Mitarbeiter-Benefits, gebündelt in einer digitalen Lösung - von steuerfreien Sachbezügen und Mobilitätsbudgets über Firmenfitness bis zum Kita-Zuschuss. Das Besondere: Mitarbeitende können frei wählen, welche steuerfreien Extras sie sich wünschen - und Arbeitgeber nicht nur unkompliziert auf die Bedürfnisse ihrer Teams eingehen, sondern dabei auch noch finanziell profitieren. Oder wie Stromberg sagen würde (https://youtube.com/shorts/8DveIjaoVP8?feature=share): "Damit kannst du Lohnsteuern sparen und dein Team kriegt trotzdem 'mit alles'".Das Timing der Probonio-Kampagne könnte nicht besser sein: Zum einen beginnen jetzt im Herbst die Budget- und Gehaltsrunden der Unternehmen, zum anderen feiert am 4. Dezember "Stromberg " sein Comeback auf der großen Kinoleinwand. "Zehn Jahre nach dem ersten Film fragen mich immer noch so viele Leute nach dem Bernd, dass ich irgendwann auch wissen wollte, was aus ihm geworden ist, in der neuen Arbeitswelt", erklärt Ralf Husmann, der Erfinder der Stromberg-Figur.Kreative Gemeinschaftsleistung für einen humorvollen Blick auf HR-ThemenWas aus ihm geworden ist, zeigt nicht nur der neue Film, sondern auch die Kampagne von Probonio, die Stromberg zum Benefit Professional (https://youtube.com/shorts/TtWc9c93b8E?feature=share) macht. "Mit Strombergs Charme und unserem modernen Benefit-Ansatz zeigen wir: Humor funktioniert auch im HR-Marketing - und Benefits sind längst Business-relevant. Mit 'So? Oder Pro!' starten wir unsere bisher größte Kampagne und setzen auf eine starke Cross-Channel-Strategie, um unsere Zielgruppe passgenau anzusprechen und die Markenbekanntheit für Probonio zu stärken", sagt Anja Steinkönig, Group CMO von Probonio und Bikeleasing.Entwickelt wurde die Kampagne von der Kreativ-Agentur Core BLN, die den Impuls zur Zusammenarbeit mit Bernd Stromberg gab und das Storytelling rund um die Figur in den verschiedensten Kanälen konzipierte. Die Inhalte der Kampagne entstanden in enger Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany, die die markenkonforme Weiterentwicklung der Figur Stromberg verantwortet und zugleich die crossmediale Vermarktung des neuen Kinofilms steuert, sowie der Filmproduktionsfirma Markenfilm. Regie führte dabei "Stromberg"-Regisseur Arne Feldhusen. Für eine reichweitenstarke Platzierung sorgte die Agentur Media Plan. Die Kampagne läuft über Video-on-Demand (u. a. Amazon Prime Video, Sky, YouTube), Out-of-Home mit Präsenz in deutschen Großstädten, und wird durch Digital Out-of-Home, Beiträge auf Social Media und Advertorials in Fach- und Wirtschaftspublikationen begleitet.Weiteres Pressematerial zur Kampagne und zu Probonio gibt es zum Download über www.probonio.de/presse.Kampagnenfilm 1: "Lohnsteuer sparen und Gehalt fürs Team erhöhen?" (https://www.youtube.com/watch?v=Om8tvnaPBH8)Kampagnenfilm 2: "Benefits sind keine Benefiz-Veranstaltung" (https://www.youtube.com/watch?v=5y6usSeinRQ)Über ProbonioProbonio ist eine der führenden, digitalen All-in-One-Lösungen für flexible und moderne Mitarbeiter-Benefits. Über eine intuitive Mitarbeiter-App und ein übersichtliches Arbeitgeber-Portal stellen Unternehmen steuerfreie Zuschüsse zentral bereit und verwalten sie effizient; Arbeitnehmer nutzen Benefits wie Sachbezug, Essenszuschuss, Internetpauschale, Fitness oder Bikeleasing einfach im Alltag. So wird Wertschätzung praxisnah und steuerlich attraktiv - und die Arbeitgebermarke messbar gestärkt. Probonio gehört seit 2024 zur Bikeleasing-Gruppe.Mehr Information unter: www.probonio.deÜber die Bikeleasing-GruppeDie Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit 2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote. Bereits mehr als 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt über 4 Millionen Beschäftigten nutzen die Services.Zur Gruppe gehören die Marken Bikeleasing-Service (https://bikeleasing.de) (Deutschland und Österreich (https://bikeleasing.at)), Probonio (https://www.probonio.de/), BIKE2FUTURE (https://www.bike2future.de) und Lesora (https://lesora.de).Über Banijay Media Germany:Banijay Media Germany inszeniert Marken und entwickelt digitale Entertainment-Formate, die Zielgruppen dort erreichen, wo sie sich für Inhalte begeistern. In enger Zusammenarbeit mit Produzenten wie Brainpool TV, EndemolShine, Banijay Productions und MadeFor entstehen Inhalte, die weit über klassische Werbung hinausreichen und plattformübergreifend verwertet werden. Zu den aktuellen Cases zählen u.a. die Branded Entertainment Formate "Big Brother Knossi Edition" und "MISSION UNKNOWN: Atlantik", Digital- und Crossmediakampagnen mit FRoSTA und ALDI SPORTS zur "TV total WOK WM", mit Lufthansa zu "Schlag den Star" sowie eine Social-Media-Kampagne mit Jürgen Klopp für Erdinger Weißbräu. Mit myspass betreibt Banijay Media außerdem das größte Comedy- und Light-Entertainment-Netzwerk Deutschlands mit über 20 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten und bis zu 250 Millionen monatlichen Views.