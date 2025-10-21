© Foto: Hu Yousong - XinHuaDie US-Regierung will unabhängiger von China werden - und schließt mit Australien einen Milliarden-Deal über Seltene Erden. Das sorgt für eine Rallye bei australischen Seltene-Erden-Aktien!Ein Mega-Deal zwischen den USA und Australien sorgt für einen Kurssprung bei australischen Rohstoffaktien: Nach der Unterzeichnung eines milliardenschweren Abkommens über kritische Mineralien legten die Aktien führender australischer Produzenten am Dienstag kräftig zu. Das Abkommen, das von US-Präsident Donald Trump und Australiens Premier Anthony Albanese am Montag offiziell unterzeichnet wurde, umfasst Investitionen von bis zu 8,5 Milliarden US-Dollar und soll die Versorgung mit strategisch wichtigen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE