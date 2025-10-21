ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Nach einem Investorentag sowie einer Veranstaltung des Softwarekonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) gehe er davon aus, dass die Aktie noch steigen könne, schrieb Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Beschleunigung des Wachstums habe noch nicht einmal begonnen, und für die Schätzungen sehe er Luft nach oben. Zudem könnte sich auch das Nicht-KI-Geschäft verbessern. Der Bewertungsaufschlag zur Konkurrenz sei gerechtfertigt./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 22:27 / GMT





ISIN: US68389X1054





