VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-20
|NL0009272749
|3938777.000
|381685678.09
|96.9046
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-20
|NL0009272772
|513000.000
|37809743.11
|73.7032
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-20
|NL0009272780
|360000.000
|30646178.61
|85.1283
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-20
|NL0009690239
|8335404.000
|322315170.64
|38.6682
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-20
|NL0009690247
|2598390.000
|45057731.13
|17.3406
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-20
|NL0009690254
|2426537.000
|30397360.81
|12.5271
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-20
|NL0010273801
|2681000.000
|51454344.42
|19.1922
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-20
|NL0010731816
|808000.000
|68768216.86
|85.1092
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-20
|NL0011683594
|78250000.000
|3485587032.57
|44.5442
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-20
|NL0010408704
|30103010.000
|1087577627.10
|36.1285
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-20
|NL0009272764
|328000.000
|20752308.20
|63.2692
© 2025 PR Newswire