Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 21
|20/10/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|20/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|265941.21
|6.0436
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|20/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|79909650.00
|488024011.33
|6.1072
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|20/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19295457.03
|5.6751
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|20/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|265197.33
|6.0433
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|20/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19014377.00
|113643156.91
|5.9767
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|20/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1443158.06
|5.2905
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|20/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|248282093.83
|6.8567
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|20/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4920000.00
|29136007.19
|5.922
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|20/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10268950.20
|5.1345
