Der Bitcoin scheint einen Boden gefunden zu haben. Nach dem jüngsten Abverkauf kann sich die Mutter aller Kryptwährungen seit dem Wochenende wieder spürbar erholen. Das treibt den Kurs an und so weit kann es jetzt noch nach oben gehen. Größter Krypto-Crash der Geschichte Neue Zollandrohungen von US-Präsident Trump in Richtung China hatten vor gut einer Woche zum größten Krypto-Crash in der Geschichte geführt. Der Bitcoin, Ethereum und andere Alt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
