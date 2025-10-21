© Foto: Michael Kappeler/dpaLaut Loop Capital steht Apple bis 2027 ein neuer iPhone-Boom bevor. Leichtere, faltbare und KI-basierte Modelle sollen den Absatz ankurbeln. Die Analysten sind bullish für die Aktie und heben das Kursziel deutlich an. Laut einer neuen Analyse von Loop Capital könnte Apple vor einer mehrjährigen Wachstumsphase stehen, die von einem frischen iPhone-Boom angetrieben wird. Die US-Investmentbank hat die Aktie des Tech-Giganten von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 226 auf 315 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs. Analyst Ananda Baruah erwartet, dass Apple "am Beginn eines neuen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE