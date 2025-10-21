Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 21
[21.10.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
LU2941599081
23,207,873.00
EUR
590000.0000
236,974,513.99
10.2110
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
LU2941599248
1,567,575.00
USD
0
16,187,174.40
10.3263
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
LU2941599834
838,122.00
GBP
0
8,489,259.58
10.1289
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
LU2994520851
11,980,763.00
USD
0
123,493,907.80
10.3077
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
LU2994520935
879,975.00
USD
0
8,872,394.38
10.0826
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
LU2994521073
25,000.00
USD
0
254,721.11
10.1888
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
LU2994521669
25,000.00
GBP
0
250,538.21
10.0215
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
LU2941599164
31,844.00
EUR
0
318,872.11
10.0136
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
LU2941599594
10,000.00
CHF
0
99,960.53
9.9961