Bis zu 10,8 Prozent legte die Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic zum Wochenstart zu, traf an der 60-Euro-Marke aber auf Gewinnmitnahmen.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|59,50
|59,70
|09:35
|59,45
|59,65
|09:37
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|Siltronic: Neuer Schwung … oder das letzte Aufgebot der Bullen?
► Artikel lesen
|Mo
|DAX startet stark: Rheinmetall, TKMS, 1&1 und Siltronic im Blickpunkt
|Ein Wochenauftakt nach Maß für den deutschen Leitindex: Der DAX konnte die Marke von 24.000 Punkten zurückerobern, nachdem er noch am Freitag darunter gerutscht war. Aus dem Handel ging der deutsche...
► Artikel lesen
|Mo
|Aktien Frankfurt: Dax wieder klar über 24.000 Punkte - Rüstungswerte schieben an
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Rüstungswerte haben am Montag am deutschen Aktienmarkt die Stimmung gehoben. Rückenwind gaben auch die Überseebörsen. Der deutsche Leitindex Dax stieg am frühen Nachmittag...
► Artikel lesen
|Mo
|Siltronic: Kaufempfehlung beflügelt
|Die Stimmung bei den heimischen Chipzulieferern wie Siltronic war in den letzten Quartalen schlecht: Denn die Kundschaft sitzt immer noch auf hohen Lagerbeständen, was die Nachfrage dämpft. Doch bei...
► Artikel lesen
|Mo
|Aktien Frankfurt: Rüstung schiebt an - Dax wieder deutlich über 24.000 Punkte
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag die runde Marke von 24.000 Punkten wieder hinter sich gelassen. Insgesamt schoben starke Rüstungswerte den deutschen Aktienmarkt an. Rückenwind gaben auch...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|SILTRONIC AG
|59,90
|+1,53 %