Iondrive erweitert EU- und US-Präsenz im Batterie- und E-Schrott-Recycling

Iondrive Limited (ASX: ION, ISIN AU000000ION2) setzt seinen internationalen Expansionskurs fort und stärkt seine Marktposition im Bereich des Batterie- und E-Schrott-Recyclings. Das australische Cleantech-Unternehmen, bekannt für seine Deep Eutectic Solvent (DES)-Technologie zur umweltfreundlichen Rückgewinnung von Metallen, hat kürzlich bedeutende Schritte unternommen, um seine Präsenz in Europa und den USA auszubauen.

Expansion in Europa: Gründung einer deutschen Tochtergesellschaft

Im Juni 2025 gründete Iondrive eine Tochtergesellschaft in Deutschland, um an einem europäischen Batterie-Recycling-Konsortium teilzunehmen. Diese Maßnahme unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine DES-Technologie in einem der weltweit führenden Märkte für Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Ressourcennutzung zu etablieren. Die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern zielt darauf ab, innovative Lösungen für die Rückgewinnung von Metallen aus gebrauchten Batterien zu entwickeln und umzusetzen. Dieser Schritt eröffnet Iondrive Zugang zu einem Netzwerk von Industrieakteuren und Forschungseinrichtungen, die für die Weiterentwicklung und Skalierung der Technologie von entscheidender Bedeutung sind.

Pilotprojekt in den USA: Kooperation mit Colt Recycling

Parallel dazu hat Iondrive eine Vereinbarung mit dem US-amerikanischen Recyclingunternehmen Colt Recycling getroffen, um die DES-Technologie auf die Rückgewinnung von Seltenen Erden aus Elektronikschrott anzuwenden. Das Pilotprojekt, das im dritten Quartal 2025 beginnen soll, wird in Zusammenarbeit mit der University of Adelaide durchgeführt und durch einen Zuschuss von Green Industries SA in Höhe von 100.000 AUD unterstützt. Die Ergebnisse dieses Projekts könnten den Weg für eine kommerzielle Nutzung der Technologie in den USA ebnen und Iondrive als wichtigen Akteur im Bereich des urbanen Bergbaus positionieren.

Technologische Innovation: DES-Technologie für nachhaltiges Recycling

Die DES-Technologie von Iondrive ermöglicht die selektive und effiziente Rückgewinnung von Metallen wie Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan aus Batterien sowie von Gold, Kupfer, Palladium und Seltenen Erden aus Elektronikschrott. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die hohe Temperaturen und aggressive Chemikalien erfordern, arbeitet die DES-Technologie bei niedrigen Temperaturen und nutzt ungiftige, biologisch abbaubare Lösungsmittel. Dies führt zu einem geringeren Energieverbrauch, reduzierten Emissionen und einer insgesamt nachhaltigeren Ressourcennutzung. Bereits in Tests konnte die Technologie eine Metallrückgewinnung von über 95% aus Lithium-Ionen-Batterien erreichen.

Ausblick: Stärkung der Marktposition und Skalierung der Technologie

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass Iondrive seine Technologie erfolgreich in verschiedenen Märkten positioniert und die Voraussetzungen für eine Skalierung schafft. Die Gründung der deutschen Tochtergesellschaft und die Kooperation mit Colt Recycling in den USA eröffnen dem Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten und stärken seine internationale Präsenz.

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

