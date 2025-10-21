Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG



Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins Portfolio aufgenommen.



GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +81,9 %

GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +66,9 %



Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors' Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30 Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-, Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis) sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung). Die Performance seit 5 Jahren liegt bei 21,6%.



Insider Aktie im Fokus: Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1)

Dynamische Industrieholding mit Fokus auf nachhaltige Wertsteigerung im Mittelstand



Die Blue Cap AG ist eine börsennotierte Industrieholding mit Sitz in München, die sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Ausbau von mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf produzierenden Unternehmen mit klarer Marktposition, soliden Cashflows und attraktivem Wertsteigerungspotenzial. Das Beteiligungsportfolio der Gesellschaft umfasst derzeit mehrere Plattformunternehmen aus den Segmenten Kunststoffe, Beschichtungstechnik, Klebstofftechnik, Medizin- und Messtechnik sowie Industriedienstleistungen, die jeweils eigenständig am Markt agieren und durch gezielte operative Maßnahmen weiterentwickelt werden.



Blue Cap verfolgt ein aktives Beteiligungsmanagement, das auf nachhaltige Wertsteigerung durch operative Exzellenz, strategische Neuausrichtung und gezielte Investitionen in Wachstum und Innovation ausgerichtet ist.



Die Wachstumsstrategie der Blue Cap AG basiert auf der Erweiterung des Portfolios durch Zukäufe profitabler Mittelstandsunternehmen, der Stärkung bestehender Beteiligungen sowie der kontinuierlichen Optimierung der Konzernstruktur. Neben organischem Wachstum steht auch die Nutzung von Synergien innerhalb der Gruppe im Vordergrund.



Im Geschäftsjahr 2024 verringerte sich der Umsatz der Blue Cap AG um 5,9 % von 218,71 Mio. € auf 205,90 Mio. €. Dabei wurde die angepasste Umsatzprognose aufgrund der Exits am unteren Ende der Bandbreite erreicht. Der Umsatzrückgang resultierte insbesondere aus den Verkäufen zweier Portfoliounternehmen. Sowohl die nokra Optische Prüftechnik und Automation GmbH als auch die Neschen Coating GmbH wurden oberhalb ihres ausgewiesenen Net Asset Value verkauft.



Das operative EBITDA dagegen konnte im vergangenen Geschäftsjahr 2024 leicht auf 17,95 Mio. € gesteigert werden (VJ: 17,06 Mio. €). Damit stieg die operative EBITDA-Marge knapp einen Prozentpunkt auf 8,7 % (VJ: 7,8 %) an.



Auch das aktuelle Geschäftsjahr 2025 beginnt für die Blue Cap AG recht solide. Der Umsatz verringerte sich erwartungsgemäß um 4,3 % auf 97,92 Mio. € (VJ: 102,3 Mio. €). Das adjusted EBITDA konnte dagegen von 7,2% auf 8,8 % gesteigert werden. Besonders positiv hat sich das Segment Plastics entwickelt: Hier konnte das adjusted EBITDA um 20% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Auch das Segment Adhesives & Coatings steigerte das adjusted EBITDA um rund 13 % im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres. Das dritte Segment Business Services stand dem in nichts nach und erhöhte das adjusted EBITDA um etwa 19 %. Aufgrund des Exits der con-Pearl wurde die Jahresprognose angepasst. Der Umsatz soll nun zwischen 120 und 140 Mio. € und die adjusted EBITDA-Marge zwischen 5,0 und 6,0 % liegen.



Kurz nach der Veröffentlichung der Q2-Zahlen gab es fünf Insidersignale bei der Blue Cap AG. Auf einem Kursniveau von etwa 20 € wurden Insiderkäufe für ca. 130.000 € getätigt. Dies unterstreicht nochmals die Zuversicht in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Aktuell notiert die Aktie bei 20,00 €. Damit werden die Aktien der Blue Cap AG in unserem GBC Insider Focus Index neu aufgenommen.



