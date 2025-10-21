Unterföhring (ots) -Jimi Blue Ochsenknecht gewinnt "Promi Big Brother" 2025 und damit 100.000 Euro. Im finalen Voting der Zuschauer setzt sich Jimi gegen Harald Glööckler mit 54,91 Prozent der Stimmen durch und verlässt am Montagabend als letzter Bewohner das Haus. Jimi Blue Ochsenknecht: "Ich habe einfach gewonnen! Ich bin unfassbar dankbar. Das hat mir so viel Selbstwertgefühl wiedergegeben, ich kann es noch gar nicht realisieren."Die Finalshow von "Promi Big Brother" glänzt zur Prime Time in der SAT.1-Senderzielgruppe (14-59 J.) mit guten 9,3 Prozent Marktanteil, bei den jüngeren Zuschauern in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt die Live-Show einen Marktanteil von 10,0 Prozent. "Promi Big Brother" geht 2026 in SAT.1 und auf Joyn in seine 14. Staffel.Die dreizehnte Staffel der Reality-Show legt im TV gegenüber 2024 deutlich zu, auch für die ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn ist und bleibt "Promi Big Brother" mit den täglichen Live-Shows, dem SAT.1-Livestream und dem 24/7-Livestream ein anhaltender Erfolg und trägt maßgeblich zur Oktober-Performance bei.Zuverlässiges TV-Gerüst: "Promi Big Brother" baut in SAT.1 auf"Promi Big Brother" überzeugt linear in SAT.1 mit Spitzenwerten von bis zu 16,2 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (14-59 J.; Folge vom 8. Oktober 2025). Auch in der jungen Zielgruppe (14-49 J.) glänzt die tägliche Live-Show mit Marlene Lufen und Jochen Schropp mit grandiosen Marktanteilen von bis zu 20,4 Prozent (Folge vom 8. Oktober 2025). Verglichen mit dem Vorjahreswert der gesamten Staffel steigert sich "Promi Big Brother" bereits jetzt um +1,1 Prozentpunkte und erzielt schon zwischen 6. Oktober und einschließlich 19. Oktober 2025 einen sehr starken vorläufigen Staffelschnitt von 11,3 Prozent Marktanteil (14-59 J.).Auch "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel begleitet die Zuschauer in SAT.1 täglich durch die Nacht, überzeugt mit starken Werten von bis zu 15,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen (Folge vom 19. Oktober 2025) und erreicht sogar bis zu 17,3 Prozent Marktanteil bei den jüngeren 14- bis 49-jährigen Zuschauern (Folge vom 9. Oktober 2025).Kräftiger Aufbau: Durch die nachgewichteten konvergenten Quoten (drei Tage zeitversetzte lineare Nutzung nach Ausstrahlung und die Nutzung durch Livestreaming nach acht Tagen) steigert "Promi Big Brother" seine Marktanteile nachträglich teils massiv um bis zu +4,1 Prozentpunkte (14-49 J.).Stabiles Streaming-Fundament: Großer Bruder, großer Performancetreiber für JoynWeiter stabil auf Vorjahresniveau: Im Schnitt schaut 2025 jeder Zuschauer des 24-stündigen Livestreams auf Joyn den "Promi Big Brother"-Bewohnern täglich 174 Minuten im Rohbau und in der Musterwohnung zu (Zeitraum: 4. Oktober bis einschließlich 19. Oktober 2025).Die "Promi Big Brother"-Votingergebnisse 2025: https://www.joyn.de/bts/serien/promi-big-brother/pbb2025-alle-ergebnisse-der-exit-votings-auf-einen-blick-22393Fotomaterial aus der Final-Show finden Sie in unserem "Promi Big Brother"-Pressefolder unter https://www.picdrop.com/joyn/promibigbrother.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 21.10.2025 (vorläufig und endgültig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129email: kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6141730