TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag weiter gestiegen. Japanische und südkoreanische Aktien markierten dabei neue Rekordniveaus.

Den stärkeren Schwung legten allerdings die chinesischen Börsen an den Tag. Sie bauten damit ihre Vortagesgewinne kräftig aus. Zu Wochenbeginn hatte die Nachricht, dass sich Vertreter Chinas und der USA so bald wie möglich für neue Verhandlungen im laufenden Handelsstreit treffen werden, die Kurse angetrieben. Eine neue Runde der Handelsgespräche ist für diese Woche in Malaysia zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng geplant.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 1,32 Prozent auf 26.199,58 Punkte. Mit dem CSI-300-Index und damit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen ging es um 1,63 Prozent auf 4.612,16 Punkte hoch.

Die übrigen Börsen profitierten auch von einer günstigen Mischung aus starken US-Quartalsberichten, fallenden Ölpreisen, sich abkühlender Inflation und sinkenden Anleiherenditen, wie Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management feststellte.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen zudem auf günstige Signale der US-Regionalbanken. Zions Bancorp habe gute Zahlen vorgelegt. Damit hätten sich Sorgen über die Kredite der Bank gelegt, die in der Vorwoche den Kurs belastet hatten.

Der japanischen Nikkei 225 gewann 0,27 Prozent auf 49.316,06 Punkte. Japans nationalkonservative Ex-Innenministerin Sanae Takaichi war im Parlament zur ersten Regierungschefin ihres Landes gewählt worden. Die Märkte knüpften an sie Hoffnungen von Kontinuität und Reformen zugleich, so Marktexperte Innes.

Der südkoreanische Kospi war weiterhin auf Rekordjagd. Er profitierte auch von der Stärke der Technologiewerte. Auch australische Aktien waren im Aufwind. Der S&P/ASX 200 legte um 0,70 Prozent auf 9.094,71 Punkte zu./mf/jha/

