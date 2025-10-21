Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 21
[21.10.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE00BN4GXL63
10,217,633.00
EUR
0
101,286,478.82
9.9129
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,114,067.76
99.5546
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,226,641.74
111.7022
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,428,455.06
121.1303
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE00BN0T9H70
52,303.00
GBP
0
6,149,365.46
117.5719
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE00BKX90X67
55,979.00
EUR
0
6,171,531.86
110.2473
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE00BKX90W50
15,507.00
CHF
0
1,529,311.35
98.6207
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE000L1I4R94
1,812,830.00
USD
0
21,212,861.99
11.7015
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE000LJG9WK1
505,302.00
GBP
0
5,255,681.50
10.4011
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
482,701.45
11.9271
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
417,041,114.79
112.3934
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,768,656.35
10.313
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE000LH4DDC2
272,747.00
EUR
0
3,054,742.74
11.1999
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE000WXLHR76
1,013,673.00
EUR
20,000.00
10,857,617.63
10.7112
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE000P7C7930
73,581.00
GBP
0
810,472.11
11.0147
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,284,398,955.91
116.7635
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,741,844.62
12.4883
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE000CCQKON9
2,034,999.00
EUR
0
20,568,558.14
10.1074
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.10.25
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,546.87
10.0993