Nach einer fulminanten Aufwärtsbewegung erlebte Gold zum Wochenausklang einen deutlichen Dämpfer. Kemal Bagci (BNP Paribas) analysiert im Gespräch mit Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) die Ursachen für den zwischenzeitlichen Rücksetzer und erklärt, warum die Märkte trotz Korrektur weiter auf den "sicheren Hafen" setzen. Im Fokus stehen die Rolle der Federal Reserve, mögliche Zinssenkungen in den USA, die Schwäche des Dollars und die wachsende Unsicherheit rund um Schulden und Regionalbanken. Auch Silber und Platin zeigen bemerkenswerte Dynamik. Unsere Experten beleuchten, ob der Edelmetallboom weitergeht, welche Chancen sich für Anleger bieten und wie sich die Berichtssaison auf Aktienmärkte und Konjunkturaussichten auswirken könnte.
