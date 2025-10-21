DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsatz im Gastgewerbe sinkt im August

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im August nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 1,4 Prozent und nominal 1,2 Prozent weniger umgesetzt als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 3,5 Prozent und nominal um 0,6 Prozent.

Patt im französischen Parlament erschwert Politikgestaltung

Das grundlegende Problem in der französischen Politik sei die Dreiteilung des Parlaments, die die politische Entscheidungsfindung erschwere, schreibt Anthony Willis von Columbia Threadneedle Investments in einer Research Note. Es gebe noch viele Unbekannte und wichtige Termine in der Zukunft, darunter die Präsidentschaftswahlen 2027 und die Parlamentswahlen 2029. Vorerst scheine Premierminister Sebastien Lecornu jedoch etwas Zeit und eine gewisse Erleichterung für französische Vermögenswerte erkauft zu haben, meint der leitende Volkswirt.

Trump erwartet "fantastischen Handelsdeal" mit China

US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich für sein bevorstehendes Treffen mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping gezeigt. Ergebnis des Treffens werde ein "fantastischer Handelsdeal" sein, sagte Trump bei einer Zusammenkunft mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese im Weißen Haus. "Ich liebe meine Beziehung zu Präsident Xi", sagte Trump weiter. Pekings Maßnahmen, die Lieferungen von Seltenerdmetallen einzuschränken, spielte Trump herunter. "Ich glaube nicht, dass sie uns derzeit allzu sehr bedrohen, aber sie könnten es tun. Ich drohe ihnen jedoch mit etwas, das meiner Meinung nach viel wirkungsvoller ist, nämlich mit Zöllen."

Chinas Konsum dürfte steigen

Chinas Konsumentwicklung dürfte derjenigen Japans und Südkoreas folgen, wobei der private Konsum allmählich rund 50 Prozent des BIP erreichen werde, schreiben Vicky Zhou und Zhaopeng Xing von ANZ in einer Research Note. Das Erreichen des zuvor gesetzten Ziels von 66 Prozent für 2030 bleibe jedoch eine gewaltige Herausforderung, schreiben sie. Pekings Fünfjahresplan für 2026 bis 2030 wird voraussichtlich bestehende Initiativen wie Reformen des Rentenalters und Kinderbetreuungszuschüsse fortsetzen und gleichzeitig detailliertere Maßnahmen zur Verbesserung der politischen Umsetzung einführen.

Japans Parlament wählt erstmals Frau zur Premierministerin

Die Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei (LDP), Sanae Takaichi, ist vom Parlament zur japanischen Premierministerin gewählt worden. Sie ist die erste Frau, die dieses Amt übernimmt. Das Land erhält damit eine neue Führung, die sich für enge Beziehungen zu den USA und eine Stärkung des japanischen Militärs einsetzt. Die 64-jährige Takaichi sicherte sich mit Hilfe ihres neuen Koalitionspartners, der Japan Innovation Party (JIP), die Unterstützung beider Kammern des japanischen Parlaments, der Diet.

US-Banken wollen Sicherheiten für 20-Mrd-USD-Kredit für Argentinien - Kreise

Eine Reihe von Banken, darunter JPMorgan Chase, Bank of America und Goldman Sachs, ist bemüht, einen Kredit in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar für Argentinien auf die Beine zu stellen, ohne sich selbst gegenüber dem praktisch bankrotten südamerikanischen Land zu verschulden. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Bankkredite wären Teil des Plans der Trump-Administration, die Finanzen der Regierung von Präsident Javier Milei mit einem 40-Milliarden-Dollar-Paket zu stützen, darunter ein 20-Milliarden-Dollar-Währungsswap mit dem US-Finanzministerium und eine separate 20-Milliarden-Dollar-Kreditfazilität unter Federführung der Banken.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Sep Exporte 22,75 Mrd CHF

Schweiz Sep Importe 19,92 Mrd CHF

Schweiz Sep Handelsbilanz Überschuss 2,9 Mrd CHF

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.