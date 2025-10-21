EQS-News: Lenzing AG
/ Schlagwort(e): Rating/Nachhaltigkeit
Lenzing als weltweiter Vorreiter im Canopy Nachhaltigkeitsranking bestätigt
Lenzing, Oktober 21, 2025 - Die Lenzing AG holt erneut im diesjährigen Hot Button Report der kanadischen Non-Profit-Organisation Canopy den ersten Platz. Mit 34,5 von 40 Punkten und keinem bekannten Risiko bei der Beschaffung aus alten und gefährdeten Wäldern zählt Lenzing wiederholt zu den nachhaltigsten Unternehmen der Branche für die Herstellung regenerierter Cellulosefasern - und setzt damit eine Benchmark für verantwortungsvolles Wirtschaften in der Textil- und Vliesstoffindustrie.
"Diese Auszeichnung ist mehr als ein Ergebnis - sie ist ein Beweis für unsere Rolle als Branchenmaßstab. Nachhaltigkeit muss man holistisch und vorausschauend sehen und alles Neue, was wir heute schaffen, ist ein Orientierungspunkt für die Zukunft", sagt Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing AG.
Besonders gewürdigt wurden Lenzings aktive Projekte zum Schutz der biologischen Vielfalt in Österreich, Albanien, Burundi, Brasilien, China, der Republik Kongo und Tansania. Auch die Fortschritte im Chemikalienmanagement - insbesondere die Erfüllung fortschrittlicher Standards in zwei von drei Viscosewerken - unterstreichen den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz von Lenzing.
Der Hot Button Report 2025 ist ein weiterer Beleg, dass die Lenzing AG weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Rahmen des Rankings bewertet Canopy die 34 weltweit größten Produzenten von Cellulosefasern hinsichtlich ihrer nachhaltigen Holz- und Zellstoffbeschaffung, ihrer Bemühungen im Hinblick auf die Verwendung alternativer Rohstoffe und ihrer Leistungen für den Schutz alter und gefährdeter Wälder.
Details zu unseren Nachhaltigkeitszielen, Fortschritten und Rankings finden Sie im aktuellen Online-Nachhaltigkeitsbericht.
