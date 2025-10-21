EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Rating/Nachhaltigkeit

Lenzing als weltweiter Vorreiter im Canopy Nachhaltigkeitsranking bestätigt



21.10.2025 / 09:30 CET/CEST

Lenzing als weltweiter Vorreiter im Canopy Nachhaltigkeitsranking bestätigt Lenzing, Oktober 21, 2025 - Die Lenzing AG holt erneut im diesjährigen Hot Button Report der kanadischen Non-Profit-Organisation Canopy den ersten Platz. Mit 34,5 von 40 Punkten und keinem bekannten Risiko bei der Beschaffung aus alten und gefährdeten Wäldern zählt Lenzing wiederholt zu den nachhaltigsten Unternehmen der Branche für die Herstellung regenerierter Cellulosefasern - und setzt damit eine Benchmark für verantwortungsvolles Wirtschaften in der Textil- und Vliesstoffindustrie. "Diese Auszeichnung ist mehr als ein Ergebnis - sie ist ein Beweis für unsere Rolle als Branchenmaßstab. Nachhaltigkeit muss man holistisch und vorausschauend sehen und alles Neue, was wir heute schaffen, ist ein Orientierungspunkt für die Zukunft", sagt Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing AG. Besonders gewürdigt wurden Lenzings aktive Projekte zum Schutz der biologischen Vielfalt in Österreich, Albanien, Burundi, Brasilien, China, der Republik Kongo und Tansania. Auch die Fortschritte im Chemikalienmanagement - insbesondere die Erfüllung fortschrittlicher Standards in zwei von drei Viscosewerken - unterstreichen den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz von Lenzing. Der Hot Button Report 2025 ist ein weiterer Beleg, dass die Lenzing AG weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Rahmen des Rankings bewertet Canopy die 34 weltweit größten Produzenten von Cellulosefasern hinsichtlich ihrer nachhaltigen Holz- und Zellstoffbeschaffung, ihrer Bemühungen im Hinblick auf die Verwendung alternativer Rohstoffe und ihrer Leistungen für den Schutz alter und gefährdeter Wälder. Details zu unseren Nachhaltigkeitszielen, Fortschritten und Rankings finden Sie im aktuellen Online-Nachhaltigkeitsbericht . Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=fiCf0sv3vxoZ

Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen - von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024

Umsatz: EUR 2,66 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816



TENCEL, LENZING ECOVERO, VEOCEL, LENZING und REFIBRA sind Marken der Lenzing AG.



