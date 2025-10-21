Paderborn/Attendorn (ots) -Die Viega GmbH & Co. KG, einer der Weltmarktführer für Sanitär- und Heizungstechnik, hat erneut bewiesen, dass exzellentes Recruiting kein Zufallsprodukt ist. Nach der erfolgreichen Erstzertifizierung im Jahr 2020 hat sich Viega erneut dem anspruchsvollen Recruiting-Excellence-Audit® (RExA) der Jobbörse Jobware gestellt - und nun auch das zweite Audit mit Bestnoten bestanden.Sich erneut dem RExA-Audit zu stellen und die seit 2020 erzielten Ergebnisse auf ihre Wirksamkeit zu prüfen, war für Viega eine Selbstverständlichkeit. "Wir sehen es als unsere Verantwortung, unseren Kandidat:innen von der ersten Minute an einen professionellen Bewerbungsprozess zu bieten", erklärt Marco Bücking, Head of Talent Acquisition Europe bei Viega.Besonders erfreulich: Auch im Re-Audit konnte das Unternehmen erneut seine hohe Recruiting-Qualität und Bewerberorientierung unter Beweis stellen.Hervorragende Ergebnisse in anspruchsvollen ZeitenDabei punktet Viega insbesondere mit einem kurzen, intuitiv nutzbaren Bewerbungsformular, das von vielen Kandidat:innen auch per WhatsApp genutzt wird. Zudem überzeugten die schnellen Reaktionszeiten im Bewerbungsprozess: 48 % der Bewerbenden erhielten ihr Vertragsangebot innerhalb von drei Tagen.Auch die Karriereseite von Viega, das Aushängeschild für wertschätzendes Recruiting, erhielt Bestnoten: Bewerbende bewerten sie durchweg als informativ und übersichtlich. 80 % loben den Look und Informationsgehalt der Stellenanzeigen. Insgesamt zeigen sich 96 % der eingestellten Bewerbenden rückblickend zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung für Viega.Klarer Plan für die ZukunftDas engagierte Talent Acquisition-Team rund um Marco Bücking nahm die Ergebnisse des Re-Audits mit großer Freude auf: "Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Recruiting-Prozesse auf einem so hohen Niveau ausbauen konnten und sehen das Recruiting-Excellence-Audit als wertvollen Impuls, um weitere Verbesserungen vorzunehmen."Dazu zählen: die interne Kommunikation und Bekanntmachung bestehender Standards wie Service-Level-Agreements, das Interview-Training für Führungskräfte und zusätzliche Recruiting-Videos auf der Karriereseite."Viega demonstriert eindrucksvoll, dass Exzellenz im Recruiting nur durch konsequente Selbstreflexion und Ausdauer entsteht und Bestand hat", lobt Matthias R. Olten, Leitung Auditierung & Zertifizierung bei Jobware.Mit der erfolgreichen Re-Zertifizierung darf Viega das Recruiting-Excellence-Gütesiegel nun für weitere zwei Jahre in seiner Personalwerbung führen - ein starkes Signal im Wettbewerb um Talente.***Über ViegaDie Viega GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Attendorn ist einer der weltweit führenden Hersteller von Installationstechnik für Sanitär- und Heizungssysteme. Das Familienunternehmen beschäftigt über 5.500 Mitarbeitende weltweit und steht für höchste Qualität, Innovationskraft und nachhaltiges Wachstum.Über das Recruiting-Excellence-Audit®Das Recruiting-Excellence-Audit® (RExA) der Jobbörse Jobware analysiert Recruiting-Prozesse auf Basis hunderter Faktoren - von der Arbeitgeberkommunikation über den Bewerbungsprozess bis hin zum Onboarding. Dazu werden Bewerbende, Recruiter:innen und Management befragt; die Ergebnisse werden nach wissenschaftlicher Methodik (Hochschule RheinMain) ausgewertet und als Ergebnisbericht zur Verfügung gestellt.Weiterführende InformationenMatthias R. OltenLeitung Auditierung & Zertifizierung bei Jobwarem.olten@jobware.dewww.recruiting-excellence-audit.dePressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: presse@jobware.deTel: 05251 5401-130www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/6141765