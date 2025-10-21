• Private-Equity-Transaktionen in Europa sinken im ersten Halbjahr 2025 um 13 %• Exits und IPOs bleiben deutlich unter dem Fünfjahresschnitt• Fokus der Investoren verschiebt sich hin zu operativer WertschöpfungLaut der aktuellen EY-Analyse "Private Equity Trend Report" wurden im ersten Halbjahr 2025 708 Deals abgeschlossen - ein Rückgang um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit bestätigt sich der Trend, der sich bereits im letzten Quartal abgezeichnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
