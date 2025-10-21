Vancouver, British Columbia - 21. Oktober 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ | Frankfurt: K5D) ("Canary Gold" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Explorationsgenehmigungen die Entsendung eines Feldteams in sein neu erworbenes Projekt Talisman im brasilianischen Bundesstaat Rondônia vorbereitet.

Die bevorstehenden Feldarbeiten umfassen Bodenerkundungen, geologische Kartierungen und Probenahmen, die dazu beitragen sollen, die vorrangigen Bohrziele genauer einzugrenzen und das Verständnis der regionalen goldführenden Stratigraphie innerhalb der Goldprovinz Madeira River zu erweitern.

Exploration an mehreren Fronten in der Goldprovinz Madeira River

Die Erkundungen bei Talisman werden die laufenden Vorbereitungen für das Vorzeigeprojekt Rio Madeira des Unternehmens ergänzen, das sich in der weiter gefassten Goldprovinz Madeira River befindet - einer geologisch günstigen, aber noch wenig erkundeten Region im Westen Brasiliens.

Seit seinem Börsengang hat Canary Gold einen raschen Übergang von der Akquisition zur aktiven Exploration vollzogen. Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören:

- Abschluss eines 1.950 m umfassenden Luftkernbohrprogramms, das das Vorkommen der Mocururu-Zielstratigraphie bestätigt;

- Eine 457 m umfassende Schallbohrkampagne, bei der eine kontinuierliche Kerngewinnung durch unbefestigte goldhaltige Sedimente erreicht wurde, wobei bei der Probenahme sichtbare Goldkörner in den Waschkonzentraten festgestellt wurden;

- Einrichtung einer inländischen Probenaufbereitungsanlage in Porto Velho, die eine schnellere Bearbeitung und eine verbesserte QA/QC-Kontrolle ermöglicht; und

- Abgrenzung von zwei wichtigen geologischen und radiometrischen Bereichen (B und C), von denen angenommen wird, dass sie goldhaltige Horizonte im gesamten umfangreichen Konzessionspaket des Unternehmens beherbergen.

Diese Meilensteine liefern vorläufige geologische Hinweise darauf, dass sich die Zielstratigraphie kontinuierlich über mehrere Konzessionen erstreckt und eine weitere systematische Bewertung durch Bohrungen und Analysen rechtfertigt.

Highlights

- Grundbesitz in Bezirksgröße: Über 160.000 Hektar (ca. 618 Quadratmeilen) mit mehreren vorrangigen Goldzielen.

- Exploration an zwei Fronten: Geplante Erkundungen auf dem Projekt Talisman und laufende Vorbereitungen für das 20.000 Meter umfassende Bohrprogramm bei Rio Madeira.

- Umfangreiche Bohrkampagne: Rund 15.000 Meter an Luftkern- und 5.000 Meter an Schneckenbohrungen zur systematischen Erprobung des 80 Kilometer langen Mocururu-Horizonts.

- Vorläufige Feldbeobachtungen: Sichtbare Goldkörner in Waschkonzentraten sprechen für eine Fortsetzung der Exploration; die Analyseergebnisse zur Bestimmung der Bedeutung der Gehalte stehen noch aus.

- Inländische Infrastruktur: Einrichtung einer Probenaufbereitungsanlage in Porto Velho zur Unterstützung einer schnellen Bearbeitung und QA/QC-Kontrolle.

- Gut finanzierte Programme: Das Unternehmen kann seine Explorationspläne für 2025 dank überzeichneter Privatplatzierungen vollständig umsetzen.

Endgültige Planung des Bohrprogramms

Das Unternehmen befindet sich in der Endphase der Vertragsverhandlungen und Logistikplanung für sein bevorstehendes Bohrprogramm mit mehreren Bohrgeräten bei Rio Madeira, das im November beginnen soll.

Die Kampagne umfasst etwa 15.000 m an Luftkernbohrungen und 5.000 m an speziellen Schneckenbohrungen - einer Variante der Diamantkernbohrung, die dazu dient, hochintegrierte Proben aus wassergesättigten, unkonsolidierten und halbkonsolidierten Formationen zu gewinnen.

Die Proben werden einem akkreditierten Labor zur Brandproben- und Multi-Element-Analyse gemäß den branchenüblichen QA/QC-Protokollen übergeben.

Chancen in Bezirksgröße

Canary Gold kontrolliert nun mehr als 160.000 Hektar (ca. 618 Quadratmeilen) entlang des Korridors des Madeira-Flusses - eine der höffigsten, aber noch wenig erkundeten Goldregionen Brasiliens.

Dieser Grundbesitz verleiht dem Unternehmen die erforderlichen Flächen, um mehrere mineralisierte Systeme innerhalb eines einzigen zusammenhängenden Bezirks zu bewerten. Das Explorationsmodell zielt auf oberflächennahe, goldhaltige Sedimenthorizonte ab, die dem historischen Mocururu-Konglomerat aus geologischer Sicht ähneln und in ihrer Beschaffenheit mit dem Witwatersrand-Becken (Südafrika) und der Jacobina-Gruppe (Bundesstaat Bahia, Brasilien) - beide bekannt für ihre Paläo-Seifengoldlagerstätten in Quarz-Kiesel-Konglomeraten - vergleichbar sind.

Die Integration von geologischer Kartierung, radiometrischer Interpretation und systematischen Bohrungen durch Canary bietet einen modernen Rahmen für die Bewertung dieser aufstrebenden Goldprovinz.

Kommentar der Unternehmensleitung

"Unsere Techniker- und Explorationsteams treiben ihre Arbeit an mehreren Fronten offensiv voran", so Mark Tommasi, President von Canary Gold Corp. "Das Programm bei Talisman wird unsere regionale Präsenz ausweiten und die Ermittlung von Zielen verbessern, während die bevorstehende Bohrkampagne einen wichtigen Schritt zur Bewertung des Potenzials des Projekts Rio Madeira in Distriktgröße darstellt."

Die zwei Abbildungen, die dieser Pressemitteilung beiliegen, veranschaulichen die geologischen und radiometrischen Bereiche, die der mutmaßlichen Lage der Zielstratigraphie (Bereiche B und C) auf den Konzessionsgebieten von Canary im Projektgebiet Rio Madeira entsprechen.

(Abbildungen 1 und 2: Karten der regionalen geologischen und radiometrischen Interpretationen des Projekts Rio Madeira, Rondônia, Brasilien)

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andrew Lee Smith, B.Sc., P.Geo., ICD.D, Executive Chairman von Canary Gold Corp., geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Herr Smith hat die hierin offengelegten Explorationsdaten, einschließlich Bohrungen, Probenahmen und Feldbeobachtungsverfahren, verifiziert.

Verweise auf "sichtbares Gold" basieren ausschließlich auf Feldbeobachtungen. Solche qualitativen Beschreibungen sollten nicht als Bestätigung der Qualität, Kontinuität oder des wirtschaftlichen Potenzials interpretiert werden, solange sie nicht durch Analyseergebnisse aus dem Labor gestützt werden. Alle hierin enthaltenen Explorationsinformationen haben vorläufigen und konzeptionellen Charakter.

Das Unternehmen hat in seinen Konzessionsgebieten noch keine NI 43-101-konformen Mineralressourcen oder -reserven abgegrenzt.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch eine Reihe von gestaffelten Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen.

Im August 2025 trieb das Unternehmen seine regionale Strategie weiter voran und schloss eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an zehn weiteren Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 94.700 Hektar von Talisman Venture Partners Ltd., einem privaten Unternehmen aus British Columbia, ab. Der Gesamtkaufpreis in Höhe von 1,7 Millionen CAD wird in mehreren Bar- und Aktienzahlungen beglichen, von denen ein Teil gemäß den Bedingungen der Vereinbarung noch zu leisten ist. Talisman behält eine NSR-Royalty (Net Smelter Return) in Höhe von 1,0 % auf die zukünftige Produktion aus den erworbenen Konzessionen ein. Das Unternehmen kann die Hälfte der NSR-Royalty (wodurch sich die NSR auf 0,5 % reduziert) jederzeit für 1,0 Millionen CAD zurückkaufen.

Zusammen verschaffen diese Beteiligungen Canary Gold einen dominanten und strategisch konsolidierten Grundbesitz in der Region Madeira River im Bundesstaat Rondônia, einer der höffigsten, aber noch wenig erkundeten Goldprovinzen Brasiliens.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel: (604) 318-1448

http://www.canarygold.ca/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet", "glaubt" und ähnliche Ausdrücke bzw. ihre Verneinungen gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geplanten Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens und die potenzielle Bedeutung der Ergebnisse, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind.

Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, zählen unter anderem die Risiken, die im Prospekt des Unternehmens und in seinen regelmäßig bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung aufgeführt sind.

Der Leser wird angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81461Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81461&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1372241010Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20053084-canary-gold-corp-bereitet-bodenerkundungen-projekt-talisman-treibt-plaene-20-000-meter-bohrprogramm-rio-madeira