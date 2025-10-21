Die Berufung unterstreicht die anhaltenden Investitionen von Ubiquity in Europa, wo das Unternehmen seine Onshore- und Offshore-CX-Dienstleistungen ausbaut, um globale Kunden mit skalierbaren, mehrsprachigen Lösungen zu unterstützen.

LONDON, GB / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2025 / Ubiquity, ein globaler Anbieter von Lösungen für Customer Experience (CX) und Business Process Outsourcing (BPO), gab heute die Berufung von Megan Porter zur Executive Vice President für UK und Europa bekannt. In ihrer neuen Rolle wird Porter regionale Wachstumsinitiativen leiten, lokale Partnerschaften aufbauen und Ubiquity in seiner expandierenden Präsenz in ganz UK und auf anderen europäischen Märkten vertreten.

Die Berufung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Ubiquity seine Investitionen in der Region mit der Eröffnung seines Lieferzentrums in Sheffield, UK, weiter vorantreibt und seine Kapazitäten ausbaut, um Onshore-Programme für Kunden aus den Bereichen Fintech, Gesundheitswesen, Versicherungen und E-Commerce zu unterstützen. Diese Expansion ergänzt die Nearshore- und Offshore-Kapazitäten von Ubiquity in Accra, Ghana und Osteuropa und bietet flexiblen, mehrsprachigen Support, um den sich wandelnden Anforderungen globaler Unternehmen gerecht zu werden.

"Unsere Kunden in Europa verlangen dieselbe Kombination aus Qualität, Flexibilität und Compliance, die der Treiber für unseren Erfolg in Nordamerika war", sagte Matthew Nyren, CEO von Ubiquity. "Megans Führungsqualitäten werden uns dabei helfen, diese Anforderungen zu erfüllen, da sie lokale Marktkenntnis mit der globalen Reichweite und operativen Exzellenz vereint, für die Ubiquity bekannt ist."

Porter kam 2018 zu Ubiquity und spielte als Teil des globalen Führungsteams des Unternehmens eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Skalierbarkeit für Kunden. Mit mehr als 18 Jahren Erfahrung in den Bereichen Corporate Learning, Mitarbeiterentwicklung und Enterprise Operations verfügt sie über ein tiefgreifendes Verständnis für die Bildung von Teams, die für Kunden in regulierten Branchen messbare Ergebnisse liefern. Vor Ubiquity war sie in leitenden Positionen bei Google, TxVia, Morgan Stanley und TSYS tätig.

"Europa ist ein entscheidender Wachstumsmarkt für Ubiquity", sagte Porter. "Von Sheffield über Accra bis hin zu unseren Teams in Osteuropa sind wir gut aufgestellt, um unseren Kunden flexible Optionen zur globalen Skalierung zu bieten und dabei die hohen Standards in Bezug auf Service und Compliance beizubehalten, die unsere Marke ausmachen."

Diese Berufung stärkt die anhaltende globale Dynamik von Ubiquity nach der vor kurzem erfolgten Übernahme von Peak Support, mit der das Unternehmen seine Lieferkapazitäten und seine mehrsprachigen Kompetenzen in Nordamerika, Europa und Asien ausbauen konnte.

Über Ubiquity Global Services

Ubiquity Global Services bietet Kundenservice, Back-Office-Dienstleistungen und Risk-and-Response-Verfahren für Branchen, in denen Compliance und Vertrauen von entscheidender Bedeutung sind, unter anderem Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Versicherungen, E-Commerce und Software. Mit seiner globalen Präsenz und Fachkompetenz in regulierten Umgebungen kombiniert Ubiquity KI-gesteuerte Tools mit Human-in-the-Loop-Lösungen, um seine Kunden dabei zu unterstützen, sicher zu skalieren und gleichzeitig ihre Marken und Kunden zu schützen. Ubiquity wurde von Frost & Sullivan und führenden Analysten für herausragende Dienstleistungen und Innovation ausgezeichnet und erzielt Ergebnisse, die die Kundenbeziehungen stärken und nachhaltiges Wachstum unterstützen.

