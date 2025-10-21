Mit dem ES90 bringen die Schweden ihre Interpretation einer vollelektrischen Premium-Limousine auf den Markt. Als erstes Modell der Marke setzt der ES90 auf eine 800-Volt-Architektur - und läutet damit eine neue Ära bei Volvo ein. Auf der Straße kann der ES90 mit viel Komfort und jener skandinavischen Gelassenheit überzeugen, die man von Volvo erwartet - zeigt im Detail jedoch auch Ecken und Kanten. Wo genau, darüber gibt unser Fahrbericht Aufschluss. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
