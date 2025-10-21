Die Berichtssaison nimmt wieder Fahrt auf. Mit Assa Abloy hat eines der größten skandinavischen börsennotierten Unternehmen am Dienstag die Ergebnisse für das vergangene dritte Quartal vorgelegt. Diese können die Marktteilnehmer überzeugen und treiben den AKTIONÄR-Top-Tipp auf ein neues Allzeithoch.Alles in allem lag Assa Abloy mit den Q3-Zahlen im Rahmen der Markterwartungen. Der Umsatz stieg aus eigener Kraft zwischen Juli und September um drei Prozent auf 38,1 Milliarden Schwedische Kronen (umgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
