Neuss (ots) -Mit dem Leasingrückgabe-Schutz hat Mobilize Financial Services jetzt ein neues Versicherungsprodukt für Privat- und Gewerbekunden eingeführt, das vor unvorhergesehenen Kosten im Zusammenhang mit der Fahrzeugrückgabe am Ende des Leasingvertrags bewahrt.Auto-Leasing wird auch im Privatkundenbereich immer beliebter, weil es Mobilität zu erschwinglichen Monatsraten ermöglicht, ohne das Fahrzeug erwerben zu müssen. Am Vertragsende gibt man das Leasingfahrzeug dem Autohändler zurück.Bei der Fahrzeugrückgabe am Ende des Leasingvertrags spielt der allgemeine Zustand des geleasten Fahrzeugs eine wichtige Rolle: Manche Gebrauchsspuren fallen unter die "normale Abnutzung" und werden dem Leasingnehmer nicht in Rechnung gestellt, andere hingegen können beanstandet werden.Der neue Leasingrückgabe-Schutz trägt zum einen die Kosten für einen unabhängigen DEKRA-Sachverständigen, der die Schäden am Leasingfahrzeug aus objektiver Sicht dokumentiert. Die sich aus dem Gutachten ergebenen Reparaturkosten für Lackschäden, Dellen, Beulen, Innenraum- und Kofferraumschäden oder Felgenschäden übernimmt der Leasingrückgabe-Schutz bis zu einer Höhe von 3.000 Euro brutto, unabhängig von der Anzahl der Schäden. Die Selbstbeteiligung liegt bei 300 Euro. Der monatliche Festpreis für den Leasingrückgabe-Schutz ist abhängig von der Laufzeit des Leasingvertrags bei Mobilize Financial Services.Der Leasingrückgabe-Schutz ist ein Produkt von MMA IARD Assurance Mutuelles und MMA IARS S.A, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex 9, Frankreich, in Kooperation mit Mobilize Financial Services. Gilt nur bei teilnehmenden Autohaus-Partnern. Maßgeblich sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen/Allgemeinen Geschäftsbedingungen.Weitere Informationen zum Leasingrückgabe-Schutz:https://www.mobilize-fs.de/mobilizers/leasingrueckgabe-schutzÜber Mobilize Financial ServicesMobilize Financial Services ist die Marke für die Automobilbank RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI Versicherungs-Service GmbH über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.mobilize-fs.deOriginal-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/6141810