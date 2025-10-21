© Foto: John Angelillo - newscomDie e.l.f.-Beauty-Aktie fällt nach schwachem rhode-Umsatz um 7 Prozent und schürt Zweifel daran, ob die milliardenschwere Übernahme langfristig den erhofften Wachstumsschub bringt.Die Aktien von e.l.f. Beauty gerieten am Montag kräftig unter Druck, nachdem das Kosmetikunternehmen in einer aktuellen SEK-Mitteilung überraschend schwache Verkaufszahlen seiner jüngsten Übernahme der Marke rhode veröffentlichte. Für das Quartal, das am 30. Juni endete, meldete rhode einen Umsatz von 40,2 Millionen US-Dollar - ein Wert, der deutlich unter den Erwartungen der Analysten lag. Trotz der soliden Brutto- und operativen Margen von rhode, die langfristig die Profitabilität von e.l.f. Beauty im …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE