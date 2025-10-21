Zürich (ots) -Ein kleiner Bub, der sich bei seiner Mutter für seinen schönen Geburtstag bedankt und eine Zeitungsverträgerin, die trotz garstigem Wetter nicht frieren muss. Die neuen Spots der Winterhilfe zeigen auf, wie schon kleine Leistungen einen Unterschied machen können.Die Kampagnen-Spots begleiten die Spendenaufrufe der kantonalen Winterhilfe-Geschäftsstellen in allen Regionen des Landes. Tag für Tag engagieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Geschäftsstellen dafür, dass es Menschen in finanzieller Not besser geht, und bewahren sie vor drohender Verschuldung.Die Winterhilfe unterstützt Familien, Singles und Paare mit finanziellen oder Sachleistungen, z.B. für Gesundheitskosten, und ermöglicht benachteiligten Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Im vergangenen Jahr hat die Non-Profit-Organisation rund 19'000 Gesuche erhalten und 47'000 Menschen, davon 25'000 Kinder, unterstützt.Danke, dass Sie mit einem Beitrag die Arbeit der Winterhilfe möglich machen und dafür sorgen, dass auch Menschen an der Armutsgrenze Glücksmomente erleben dürfen.Unsere Spots endecken:https://www.youtube.com/watch?v=LnBdjAPl3CMhttps://www.youtube.com/watch?v=3f0WE2Ft0H8Pressekontakt:Winterhilfe Schweiz, Esther Güdel, Kommunikation, esther.guedel@winterhilfe.ch, Tel. 044 269 40 51Original-Content von: Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007476/100936044