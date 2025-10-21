Bern (ots) -Am diesjährigen Branchenanlass Suissedigital-Day wird der KI-Experte Roger Basler de Roca zum Thema "Wie KMU ihre Zukunft aktiv gestalten und was KI damit zu tun hat" referieren. Daneben stehen weitere aktuelle KMU-Themen rund um Digitalisierungsfragen auf dem Programm. Begleitet wird die Tagung von einer umfassenden Ausstellung mit ICT-Dienstleistern aus der ganzen Schweiz. Der Anlass, der am 19. November 2025 im Kursaal in Bern stattfindet, ist öffentlich.In knapp einem Monat findet der traditionelle Suissedigital-Day statt, der speziell auf KMU zugeschnitten ist. An diesem Anlass treffen sich rund 400 Vertreterinnen und Vertreter von ICT-Unternehmen mit KMU und weiteren Interessierten zu Networking und Wissensaustausch. Hauptreferent Roger Basler de Roca wird zeigen, warum Digitalisierung mehr ist als Technologieeinführung und welche strategischen Schritte KMU gehen müssen, um zukunftsfähig zu bleiben. Dabei wird auch deutlich, welche Rolle KI spielen kann. Weitere spannende Referate für KMU gibt es zu den Entwicklungen im Suchmaschinenmarketing, zu Effizienzsteigerungen mit einfachen KI-basierten Werkzeugen und zum Einsatz von Open Source Software.Umfangreiche Ausstellung mit 45 ICT-DienstleisternIntegraler Teil der Branchentagung ist eine umfangreiche Ausstellung mit - bis dato - 45 Telekommunikations- und IT-Dienstleistern aus der ganzen Schweiz. Noch hat es ein paar wenige Ausstellungsplätze. Unternehmen, die am Suissedigital-Day 2025 ausstellen möchten, können sich weiterhin anmelden. Gut zu wissen: Aussteller werden für ein Jahr kostenlos auf dem von Suissedigital kürzlich lancierten KMU-Portal (www.suissedigital.ch/kmu) unter dem Punkt "Expertennetzwerk" aufgeführt.Rahmenprogramm mit musikalischer Unterhaltung und viel Zeit für NetworkingFür eine musikalische Umrahmung des Anlasses wird Singer-Songwriterin Lisa Oribasi sorgen (www.lisaoribasi.com). Daneben besteht viel Zeit, um bei exzellenter Verpflegung Neuigkeiten auszutauschen, Gemeinschaft zu pflegen und Projekte aufzugleisen. "Der Suissedigital-Day bietet KMU Inspiration und Know-how für erfolgreiche Digitalisierungs- und KI-Projekte", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von Suissedigital.Der Suissedigital-Day findet am 19.11.2025 ab 09:00 Uhr im Kursaal in Bern statt. Die Tagung steht allen Interessierten offen, der Tageseintritt (inkl. Pausenverpflegung, Mittagessen, Apéro und Nachtessen) beträgt 250 Franken. Weitere Informationen: www.suissedigital.ch => Suissedigital-Day oder info@suissedigital.ch oder Tel. +41 31 328 27 28.--------------------------------------------------------------------------Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 170 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Wohn- und Geschäftseinheiten mit Radio, TV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.Pressekontakt:Matthias Lüscher, Leiter Public Relations,Tel: 031 328 27 28, info@suissedigital.chOriginal-Content von: SUISSEDIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010502/100936041