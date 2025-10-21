Der Goldspotpreis hat am Montag ein Rekordhoch erreicht. Am Dienstag startet der Goldpreis zwar schwächer in den Handelstag, die Abschläge kommen jedoch wenig überraschend. Langfristig bleibt die Mehrheit der Marktbeobachter für die Entwicklung des Goldpreises zuversichtlich. Ein weiterer potenzieller Treiber steht zudem kurz bevor.Der Goldpreis fällt am Dienstag um 0,5 Prozent auf 4.331,94 Dollar. Am Vortag hatte der Spotpreis bei 4.381,67 Dollar noch ein Rekordhoch verzeichnet. Die anschließenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
