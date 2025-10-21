DAX Prognose für Dienstag, 21.10.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Einleitung

Der DAX ist am Montagmorgen bei 24.058 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels fiel der DAX zunächst leicht zurück und markierte das Tagestief. Anschließend setzte eine moderate Aufwärtsbewegung ein, die sich im Tagesverlauf verstärkte. Am Nachmittag kam es zu nachhaltigem Kaufdruck, der den DAX bis zum Handelsschluss auf 24.300 Punkte trieb. Damit verbuchte der deutsche Leitindex einen deutlichen Tagesgewinn. Nachbörslich setzte der DAX seine Aufwärtsbewegung fort und beendete den Handel bei 24.347 Punkten.

DAX Aktuell - Gewinner - Verlierer

Zum Xetra-Schluss am 20.10.2025 lagen 36 Aktien im Plus, während nur 4 Werte Verluste verzeichneten.

Rheinmetall führte mit einem Anstieg von +5,58 % die Gewinnerliste an.

Infineon stieg um +3,92 %, Commerzbank legte +2,32 % zu. Am Tabellenende: Vonovia (-0,51 - Symrise (-0,20 - und Scout24 (-0,05 %).

DAX Chartanalyse - Technische DAX Prognose

1-Stunden-Chart (kurzfristig)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX pendelte zunächst um die SMA50 (24.098 Punkte), bevor er im Tagesverlauf dynamisch über die SMA200 (24.318 Punkte) ausbrechen konnte. Diese Bewegung sorgte für eine Aufhellung des Chartbilds - der Index ist aktuell neutral bis bullisch zu bewerten. Hält sich der DAX über der SMA200, besteht Potenzial für einen weiteren Anstieg in Richtung Allzeithoch. Rücksetzer auf die SMA20 (24.305 Punkte) könnten als Unterstützung dienen....

