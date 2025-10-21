BÖRSE AKTUELL: US-Indizes geben leicht nach, China zeigt Stärke (21.10.25)

US-Indizes geben leicht nach - Fokus auf Trump-Xi-Treffen

Die Börse Aktuell zeigt heute ein gemischtes Bild: Nach gestrigen Gewinnen verzeichnen die US-Indizes leichte Verluste. Anleger warten gespannt auf das kommende Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping in Seoul. Die Märkte hoffen auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Parallel dazu legen die chinesischen Aktienindizes weiter zu, getragen von Optimismus über mögliche Fortschritte in den Gesprächen.

Unternehmensberichte im Fokus der Börse

Bevor die US-Börse öffnet, stehen heute die Quartalszahlen großer Unternehmen an: General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola und Lockheed Martin veröffentlichen ihre Ergebnisse.

Nach Handelsschluss steht Netflix im Mittelpunkt - die Anleger erwarten mit Spannung den neuen Quartalsbericht. Auch Texas Instruments legt seine Zahlen vor. Der makroökonomische Kalender ist heute überschaubar: Um 14:30 Uhr werden Inflationsdaten aus Kanada veröffentlicht.

Asien: Neue Premierministerin drückt japanische Aktien

In Japan fielen die Aktienkurse, nachdem Sanae Takaichi - eine Befürworterin einer lockeren Fiskalpolitik - die Wahlen gewonnen und das Amt der Premierministerin übernommen hat. Der USD/JPY steigt um über 0,5 %, während Gold um 0,7 % von seinem Rekordhoch auf rund 4.327 USD je Unze fällt. Silber verliert über 1 %....

