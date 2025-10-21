Die Bitcoin-Holding Strategy hat die Kursschwäche bei der Mutter aller Kryptowährungen für neue Käufe genutzt. Doch was bedeutet das jetzt für die Aktie? Und wie kann es jetzt weitergehen? Saylor kauft den Dip Nachdem der Kurs von Bitcoin zuletzt unter Druck geraten ist, hat Strategy unter der Leitung von Michael Saylor den Dip bei der Kryptowährung nutzen können. Konkret erwarb das Unternehmen 168 BTC in der vergangenen Woche zu einem Gesamtwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de