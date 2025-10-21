Der Bitcoin ist am heutigen Dienstagmorgen unter die Marke von 108.000 Dollar gefallen. Grund für den erneuten Rücksetzer sind vor allem die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China, die Anleger zunehmend verunsichern. Die kurzfristige Erholung über 111.200 Dollar vom Montag erweist sich damit als nicht nachhaltig.Analysten sehen die Ursache für die jüngste Kursschwäche weniger im Kryptomarkt selbst als vielmehr in externen Faktoren. "Wir gehen davon aus, dass makroökonomische Sorgen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär