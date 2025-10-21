Karlsruhe (ots) -Digitale Souveränität ist auch für kleinere Unternehmen ein zentrales Kriterium bei der Wahl von IT-Dienstleistern. Das zeigt eine YouGov-Umfrage im Auftrag von IONOS unter ca. 4.500 Entscheidern in kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland und Europa*. Demnach bevorzugen jeweils über 80 % der Befragten Anbieter, die ihnen volle Kontrolle über ihre Daten garantieren und diese vor ausländischen Behörden schützen.Die Störung bei einem US-Cloudanbieter gestern hat gezeigt, welche Risiken entstehen, wenn Unternehmen ihre Daten vollständig einem einzigen Anbieter anvertrauen. Besonders in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten kann dies schnell die Existenz gefährden.Daten-Hoheit als SchlüsselfaktorFür 89 % der befragten Firmen in Deutschland ist die Hoheit über Unternehmens- und Kundendaten essentiell - der Spitzenwert im europäischen Vergleich. Spanien, Frankreich und Großbritannien folgen mit jeweils 87 % leicht dahinter. Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen in allen Ländern hat Sorge vor dem Zugriff ausländischer Behörden auf personenbezogene Daten und Geschäftsgeheimnisse: 87 % der deutschen und spanischen sowie 83 % der britischen und französischen KMU erwarten von ihrem Cloud-Anbieter Schutz vor dieser Gefahr.Technologische Unabhängigkeit: unterschiedliche PrioritätenWährend in Deutschland (84 %) und Spanien (81 %) der Wunsch nach technologischer Unabhängigkeit von nicht-europäischen politischen Entscheidungen stark ausgeprägt ist, zeigen die Befragten in Frankreich (76 %) und Großbritannien (63 %) deutlich weniger Interesse an diesem Thema. Auch die Verfügbarkeit von Hardware-Komponenten wird unterschiedlich bewertet. 83 % der deutschen und 81 % der spanischen Unternehmen halten diese für wichtig, während in Frankreich (73 %) und Großbritannien (74 %) darauf deutlich weniger Wert gelegt wird.Sichere Infrastruktur: Voraussetzung für digitale SouveränitätEinigkeit herrscht bei der Bedeutung einer sicheren Infrastruktur: Jeweils über 80 % der befragten Unternehmen betonen die Notwendigkeit von Rechenzentren an sicheren Standorten sowie der konsequenten Einhaltung strenger Normen und Standards durch ihren IT-Provider.Eine Multi-Cloud-Strategie, kombiniert mit sicheren, souveränen Software-Lösungen auf einer unabhängigen Infrastruktur, die den strengen europäischen Datenschutzrichtlinien entsprechen, ist für kleine und mittelständische Unternehmen genauso unverzichtbar wie für große Konzerne. Als Europas führender Digitalisierungs-Partner und zuverlässiger Cloud Enabler bietet IONOS Lösungen für Unternehmen jeder Größe, die ihnen dabei helfen, im globalen Wettbewerb zu bestehen und ihre Daten und Geschäftsgeheimnisse langfristig zu schützen.*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von IONOS unter insgesamt ca. 4.500 Entscheidern aus kleinen und mittelständischen Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern in Deutschland (1.038 Personen), Großbritannien (1.026 Personen), Spanien (1.000 Personen), Frankreich (804 Personen), den Niederlanden (213 Personen), Schweden (216 Personen) und Polen (214 Personen) im Januar 2025.Pressekontakt:Karen GräperTelefon: 0721/50958248E-Mail: press@ionos.comOriginal-Content von: IONOS SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160685/6141850