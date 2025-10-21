Zuverlässige, leise Single-Tower-Luftkühler, die auf der patentierten 3DHP-Technologie aufbauen

Cooler Master, ein Weltmarktführer im Bereich PC-Komponenten und Tech-Lifestyle-Lösungen, hat heute die Verfügbarkeit der Luftkühler der Hyper 212 3DHP-Serie und des V4 Alpha 3DHP Black bekannt gegeben. Beide nutzen die patentierte 3DHP-Technologie von Cooler Master, die neueste Innovation des Unternehmens im Bereich Kühlung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251020236653/de/

The new air coolers from Cooler Master: the Hyper 212 3DHP series and the V4 Alpha 3DHP Black.

"Mit 3DHP lassen wir den Fokus auf die Anzahl der Rohre hinter uns und konzentrieren uns auf die Ergebnisse", so Matteo Stracciari, GM von Cooler Master EU. "Weniger Wärme. Zuverlässigere Leistung. Weniger Lärm. Größere langfristige Zuverlässigkeit. Und das alles in kompakten Single-Tower-Systemen."

3DHP: Weniger ist mehr

3DHP entwickelt das Wärmerohr selbst neu, um eine bessere Verdampfung, Kondensation und Durchfluss zu erzielen. Ein dritter Rohrendpunkt und eine präzise T-Verbindung steigern die Wärmeaufnahme und den Durchfluss, wodurch weniger Rohre für eine effektivere Kühlung sorgen können. Das Ergebnis: weniger Rohrgewirr, ein geringerer Geräuschpegel, eine effektivere Wärmeübertragung und eine höhere Zuverlässigkeit.

Hauptmerkmale

Patentierte 3DHP-Technologie Das Verbundrohr mit einem dritten Endpunkt und einer präzisen T-Verbindung optimiert die Wärmeaufnahme und -rückführung und ermöglicht eine stärkere Kühlung mit weniger Rohren.

Das Verbundrohr mit einem dritten Endpunkt und einer präzisen T-Verbindung optimiert die Wärmeaufnahme und -rückführung und ermöglicht eine stärkere Kühlung mit weniger Rohren. Effiziente Wärmeleistung Stabile Temperaturen für längere Gaming-Sessions, die Erstellung von Inhalten und Multi-Core-Workloads.

Stabile Temperaturen für längere Gaming-Sessions, die Erstellung von Inhalten und Multi-Core-Workloads. Erweiterte Kupferkontaktplatte Die mit Präzision gefertigte Basis maximiert die Wärmeübertragung und unterstützt die neuesten Intel- und AMD-Sockel; Cryofuze-Wärmeleitpaste im Lieferumfang enthalten.

Die mit Präzision gefertigte Basis maximiert die Wärmeübertragung und unterstützt die neuesten Intel- und AMD-Sockel; Cryofuze-Wärmeleitpaste im Lieferumfang enthalten. Konstruktionsfreundliches Design Die vollständig schwarze Oberfläche und das elegante Top-Cover ergänzen moderne Systeme und gewährleisten gleichzeitig die Kompatibilität mit RAM und Gehäuse.

Verfügbarkeit

Die Serien V4 Alpha 3DHP Black und Hyper 212 3DHP werden über autorisierte Händler und Vertriebspartner erhältlich sein. Die Verfügbarkeit variiert je nach Region. Weitere Informationen finden Sie hier:

Hyper 212 3DHP Black: www.coolermaster.com/en-global/products/hyper-212-3dhp-black

Hyper 212 3DHP Black ARGB: www.coolermaster.com/en-global/products/hyper-212-3dhp-black-argb

V4 Alpha 3DHP Black: www.coolermaster.com/en-global/products/v4-alpha-3dhp-black

Über Cooler Master:

Cooler Master wurde im Jahr 1992 gegründet und ist eine Marke, die leistungsstarke PC-Komponenten und Peripheriegeräte anbietet. Das Unternehmen kann auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte in der Branche zurückblicken: Vom ersten PC-Gehäuse aus Aluminium bis hin zu unseren bahnbrechenden Kühltechnologien ist das Ziel von Cooler Master stets, technologische Grenzen zu überwinden und den Status quo in Frage zu stellen. Wir konzentrieren uns darauf, eine Community für Menschen zu schaffen, die den Mut haben, sich von der Masse abzuheben und ihre kreative Identität zu leben. Ganz gleich, ob neue Entwickler den PC als Medium zur Selbstdarstellung nutzen oder Hardcore-Gamer ihre Battle Stations einrichten, um ihren Lieblingscharakteren Ehre zu erweisen, wollen wir als Marke neue Maßstäbe setzen, indem wir innovative Produkte für außergewöhnliche Menschen entwickeln, die diese nach ihren eigenen Vorstellungen aufbauen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.coolermaster.com und folgen Sie uns auf Instagram, Discord und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251020236653/de/

Contacts:

Alessandro Delfino, Cooler Master PR

Alessandro@coolermaster.eu