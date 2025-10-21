EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberger Druckmaschinen AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Heidelberger Druckmaschinen AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort: https://www.heidelberg.com/bericht/q2/2526
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort: https://www.heidelberg.com/report/q2/2526
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|Kurfürsten-Anlage 52-60
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelberg.com
